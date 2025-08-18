Отмениха визитата му: Крайнодесен израелски политик не е добре дошъл в Австралия

Австралийското правителство отмени визата на крайнодесен израелски политик преди началото на лекционна обиколка, което организаторите на събитието определиха като „злонамерено и антисемитско“. Симха Ротман, чиято партия е част от управляващата коалиция на израелския премиер Бенямин Нетаняху, трябваше да говори на събития, организирани от Австралийската еврейска асоциация. Но министърът на вътрешните работи Тони Бърк заяви, че Австралия няма да приеме хора, които идват в страната, за да „сеят раздор“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Ако идвате в Австралия, за да разпространявате послания на омраза и раздор, не ви искаме тук“, каза той.

„Австралия ще бъде страна, в която всеки може да бъде в безопасност и да се чувства в безопасност“, добави Бърк.

Като автоматично условие за отмяната на визата, Ротман няма да може да пътува до Австралия в продължение на три години.

Изпълнителният директор на Австралийската еврейска асоциация Робърт Грегъри посоши, че целта на посещението на Ротман е била „да покаже солидарност с еврейската общност в Австралия, която е изправена пред вълна от антисемитизъм“.

„Посещението не е било свързано по никакъв начин с текущите събития в Близкия изток“, написа той в социалните медии.

Грегъри заяви, че отмяната на визата на Ротман е „злонамерено антисемитско действие“ и обвини австралийското правителство, че е „обсебено“ от преследването на еврейската общност и Израел.