Водещите германски компании засега устояват на митата на Тръмп

По-голямата част от 40-те компании от германския индекс DAX са реализирали по-високи приходи и печалби през пролетта на тази спрямо предходната година, въпреки митническите спорове. Според цитиран от ДПА анализ на консултантската компания EY обаче, политическата и икономическата нестабилност са оказали значително влияние върху междинните резултати на редица концерни. На важния американски пазар EY прогнозира загуби в размер на милиарди евро за експортно ориентираната германска промишленост поради по-високите вносни мита.

Приходите на германските компании

Приходите на компаниите от първата германска борсова лига през второто тримесечие възлизат на около 434,6 млрд. евро, което е с близо две на сто, или 8,2 млрд. евро, по-малко от година по-рано, пише БТА. Бизнесът в САЩ и Китай се е развивал по-слабо за много от предприятията. Най-силен спад в приходите са отчели енергийният концерн RWE, както и автомобилните производители Porsche, Mercedes-Benz и BMW. От друга страна, 20 концерна са регистрирали ръст в приходите, като най-значителен е отчетен при производителя на двигатели MTU Aero Engines – 20 на сто.

Оперативната печалба на компаниите от индекса е намаляла с 3,3 на сто до 46,9 млрд. евро на годишна база. Въпреки това това е третата най-висока стойност, регистрирана през второто тримесечие. Докато всички автомобилни производители от DAX са отчели двуцифрен спад на оперативната печалба, 24 компании са реализирали ръст спрямо същия период на 2024 г. Най-силен е той при Siemens Energy – 1553 на сто. Както и през първото тримесечие, Deutsche Telekom е с най-висока оперативна печалба – над 6,6 млрд. евро, основно благодарение на силното си присъствие на американския пазар.

Особено под натиск остава автомобилната индустрия, която освен с по-високи мита в САЩ се сблъсква и със силна конкуренция от Китай в сектора на електромобилите. Експертът от EY Ян Брорхилкер предупреди, че в следващите месеци може да се стигне до намаляване на производствените мощности, включително затваряне на заводи и съкращения на работни места.

Към 30 юни 2025 г. в 34 от компаниите от DAX, включени в оценката на EY, са били заети общо 3,49 млн. души – с 30 000 по-малко от година по-рано. Четиринадесет концерна са намалили персонала си, докато 20 са отчели ръст в броя на служителите спрямо същия период на 2024 г.

