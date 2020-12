На днешната дата през 1887-ма година се ражда легендата на Шерлок Холмс

На 1 декември бележим началото на нов месец, а този ден през годините е отправна точка за създаването на много значими бизнеси и начинания като отбелязването на Световния ден за борба със СПИН, измислянето на баскетбола и излизането на първия брой на списание Playboy (за всекиго - по нещо). Интересен факт е, че през далечната 1887-ма година сър Артър Конан Дойл за първи път включва като главен герой в свой разказ едно име, което ще се превърне в емблема през следващите над 100 години. Това е Шерлок Холмс.

Дори да не сте отваряли една книга през живота си, сте чували за приключенията на чудатия детектив и неговият верен другар - доктор Уотсън, които разплитат сложни случаи в книгите на Дойл. През годините е имало множество екранизации на историята под най-различна форма, а през 2021-година предстои и излизането на трети филм с Робърт Дауни-джуниър в главната роля. Ако погледнем назад, ще видим, че Шерлок активно се появява в периода 1887-1927 година, като той има роля в общо 56 разказа и 4 романа, които изграждат неговия статус на легендарен герой. Интересно е, че масовата част от сюжета е от гледната точка на доктор Уотсън, който не пропуска да сравни своя другар-детектив с машина. Верни спътници на Хомлс са лулата и цигулка "Страдивариус", които можем да видим често и в екранизациите на литературните произведения.Ето и нашите любими творби с участието на ексцентричния детектив: 1) „Знакът на четиримата“ (на английски: The Sign of the Four) 2) „Етюд в червено“ (на английски: A Study in Scarlet)3) „Баскервилското куче“ (на английски: The Hound of the Baskervilles) 4) „Скандал в Бохемия“ (на английски: A Scandal in Bohemia)5) „Знатният клиент“ (на английски: The Adventure of the Illustrious Client) 6) „Лъвската грива“ (на английски: The Adventure of the Lion's Mane) 7) "Самотната колоездачка“ (на английски: The Adventure of the Solitary Cyclistn)8) „Морският договор“ (на английски: The Adventure of the Naval Treaty)9) „Празната къща“ (на английски: The Adventure of the Empty House)10) „Дяволският крак“ (на английски: The Adventure of the Devil's Foot) 11) „Жълтото лице“ (на английски: The Adventure of the Yellow Face) Ще използваме днешния ден като повод да им се насладим - поне на някои от тях! Още: " Робърт Дауни се завръща на екран като Шерлок Холмс