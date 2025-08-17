Срещата Тръмп-Путин:

Елитен унгарски тим вади половин милион за нападател на Ботев Пд

Дьошдьор се интересува от Алекса Мараш от Ботев Пловдив, съобщават няколко спортни портала в Унгария в социалните мрежи. Унгарският клуб е готов да плати 200 хиляди евро за централния нападател.

Дьошдор иска Мараш под наем, но с опция за откупуване 

Съществува вероятност Мараш да бъде привлечен под наем, е на по-късен етап Дьошдьор да откупи правата му. 23-годишният черногорец не е играл за пловдивчани от 4 август, когато загубиха с 0:5 у дома срещу Арда Кърджали в мач от третия кръг в Първа лига. Алекса Мараш пристигна в Ботев Пловдив от Младост ДГ през 2024 година.

