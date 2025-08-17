Военни анализатори бият тревога за Украйна заради хитра руска тактика

Тактиката на Русия да прониква с малки пехотни групи зад украинските отбранителни позиции все повече тревожи военните анализатори. Върху тази тема акцентира британското издание The Times, като авторите на публикацията описват еволюцията на руската тактика на фронта. Вместо масирани атаки в стил "пушечно месо" и опити да се пробие насилствено украинската отбрана, руското командване сега използва войниците си като примамка, за да разкрие позициите на украинците.

Още: Руски генерал с ампутирани крайници след кратка среща с украински дронове (СНИМКИ)

От самото начало на войната сраженията се представят като съревнование между хитростта на украинската армия и суровата сила на Русия. Но доказателствата от бойното поле, включително последните успехи на силите на диктатора Владимир Путин, сочат, че тази гледна точка става все по-остаряла, се казва в материала.

Числено предимство, но и иновации

Роб Лий - бивш морски пехотинец от САЩ, който живее в Киев и анализира войната за американския Институт за изследване на външната политика, се притеснява, че Русия не само поддържа числено превъзходство, но и въвежда иновации. Той се притеснява от перспективата руснаците да изпреварят украинците в технологиите и тактиката и Украйна да загуби качественото предимство, на което разчиташе досега.

Снимка: Kremlin.ru

Още: Руски подобрения: Най-ефективната защита на Украйна вече не работи така добре

"Териториалните придобивки на Русия, особено през юли, бяха доста значителни и по-големи, отколкото през предходните месеци. Руснаците напреднаха с 10-12 км в няколко посоки... имаме няколко района, където фронтът започва да пропуска", алармира полският военен анализатор Конрад Музика.

По двама до шестима руски войници влизат тайно в тила

Събирайки обясненията на анализатори и разказите на пленени руски войници, The Times очертава същността на новата руска тактика, която руското командване систематично използва през последните месеци.

На много места плътността на украинската отбрана е много ниска. Обикновено става дума за 10-12 войници на километър, които заемат три или четири позиции и оттам наблюдават фронтовата линия. Тъй като няма непрекъсната линия от окопи, руснаците използват тактика на проникване - малки пехотни групи от двама до шестима войници се опитват да се промъкнат между украинските окопи - често през нощта - и да се установят в тила на украинските предни позиции, чакайки подкрепления.

Още: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

Ако украинските войници видят руснаците да пълзят между позициите им и открият огън, това също е успех за окупаторите. В крайна сметка, в този случай украинците ще се разкрият, а след това руските войски ще се опитат да унищожат тези позиции с удари с дронове или въздушни бомби. Фактът, че повечето руски войници умират, опитвайки се да пълзят малко напред или поне просто да намерят украински позиции, не е от значение за руското командване - скоро след това Русия праща още от същите.

Сред многото примери за украинската изобретателност и зрелищното пренебрежение на руската армия към човешкия живот лесно може да се пропусне фактът, че руските генерали също постоянно въвеждат иновации.

Още: "Мирният план" на Путин се оказа ултиматум

Снимка: Kremlin.ru

Например в близост до Покровск руснаците доста активно използват дронове, за да доставят всичко необходимо на своите войници, които са успели да проникнат в украинския тил и не могат да получават храна и боеприпаси чрез обичайната логистика.

Загубите не са проблем за Русия

И всичко това на фона на факта, че огромните загуби на човешки ресурси практически нямат значение за руснаците. Русия постоянно набира около 30 000 нови войници в армията всеки месец, докато Украйна едва достига една трета от това число.

Американският анализатор Роб Лий предупреждава, че по-нататъшното натрупване на руско превъзходство в различни аспекти на войната може да създаде наистина сериозни проблеми за Украйна, дори в сравнение с това, което е сега.

Още: Зеленски: Русия усложнява края на войната

Руснаците не постигнаха желания резултат на фронта това лято, като не успяха да постигнат значителен пробив. Но тенденцията на бойното поле е ясна и това остави някои украинци с чувство на тревога. Успехът на Русия в набирането на сили и по-ефективното им използване увеличи натиска върху Зеленски и убеди Путин, че борбата си заслужава да продължи още малко, заключава The Times.

Още: "Светът вече е много по-безопасно място": Виктор Орбан след срещата Тръмп-Путин