Обяд за "Негово Превъзходителство Путин": Хора на Тръмп оставили данни за срещата до хотелски принтер (СНИМКИ)

Документи, маркирани като материали на Държавния департамент на САЩ, за които се твърди, че съдържат подробности за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин, са били намерени при принтери за обществено използване. Става въпрос за хотел в Анкъридж, щата Аляска, където американският президент и руският диктатор се срещнаха на 15 август. Американската обществена радио- и телевизионна организация NPR съобщава, че плановете са включвали обяд в чест на "Негово Превъзходителство Владимир Путин" и статуя на белоглав орел като подарък.

Точна локация и часове за срещата, телефони на американски служители

Осемте страници, които явно са били изготвени от американски служители и са били оставени случайно, съдържат точни местоположения и часове на срещата на върха, както и телефонни номера на служители на американското правителство.

Още: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

Около 9 часа сутринта в петък трима гости на четиризвездния хотел "Капитан Кук", разположен на 20 минути от военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкъридж, където се събраха лидерите на САЩ и Русия, намерили документите. От NPR са прегледали снимки на документите, направени от един от гостите, чиято самоличност не се разкрива.

💊 Trump’s team got exposed: dinner in Putin’s honor and a bald eagle statue



In Alaska, documents outlining the program of the Trump–Putin summit were found — left behind in a hotel printer. The papers ended up with NPR, which confirmed their authenticity.



According to the… pic.twitter.com/2QHVsJkvAJ — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2025

Статуя на белоглав орел - подарък за Путин

На първата страница от отпечатаните листове е разкрита поредицата от срещи за 15 август, включително конкретните имена на залите в базата в Анкъридж, където ще се проведат. Разкрива се също, че Тръмп е имал намерение да подари на Путин церемониален подарък.

"От президента на САЩ до президента Путин", се посочва в документа, "Американска статуя на белоглав орел за бюро".

Още: "Светът вече е много по-безопасно място": Виктор Орбан след срещата Тръмп-Путин

В събота заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели заяви, че оставянето на информацията на обществен принтер не е нарушение на сигурността. Държавният департамент на САЩ не е коментирал.

Интересно е и какво пише на страници 2-5. Там са изброени имената и телефонните номера на трима американски служители, както и имената на 13 американски и руски държавни лидери. Списъкът съдържа фонетичното произношение на имената на всички руски мъже, които се очакваше да присъстват на срещата, включително "г-н президент ПУ-тин".

Обяд за "Негово Превъзходителство"

Страници 6 и 7 от пакета описват как ще бъде сервиран обядът на срещата на върха и за кого. Менюто, включено в документите, показва, че обядът ще се проведе "в чест на Негово Превъзходителство Владимир Путин".

Още: "Топла среща по съседски": Руските медии след "Аляска 2025"

Схемата на местата показва, че Путин и Тръмп е трябвало да седят един срещу друг по време на обяда. Тръмп щял да бъде заобиколен от шестима служители - държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и шефът на кабинета на Белия дом Сюзи Уайлс от дясната му страна, а също министърът на финансите Скот Бесент, министърът на търговията Хауърд Лутник и специалният пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф от лявата му страна.

Путин е щял да седи непосредствено до министъра на външните работи Сергей Лавров и съветника си по външната политика Юрий Ушаков.

По време на срещата в петък обядът беше отменен, но предварително бе обявено, че такъв ще има. Според документите той е трябвало да бъде прост - от три ястия. След зелена салата световните лидери щели да се насладят на филе миньон и палтус "Олимпия". За десерт щяло да бъде сервирано крем брюле.

Още: След "Аляска 2025": Тръмп е казал на евролидерите, че Путин не иска примирие в Украйна

US media report that documents marked as State Department materials—allegedly containing Trump-Putin summit details—were found in a public printer at an Anchorage hotel. NPR says plans included a lunch in honor of “His Excellency Vladimir Putin” and a bald eagle statue as a gift.… pic.twitter.com/ZrFm1YWNzF — WarTranslated (@wartranslated) August 16, 2025

Небрежност и некомпетентност

Джон Майкълс, професор по право в UCLA, който изнася лекции по национална сигурност, заяви, че документите, намерени в принтера на хотела в Аляска, разкриват липса на професионална преценка при подготовката за среща с висок залог.

"Това ми се струва като още едно доказателство за небрежността и некомпетентността на администрацията“, каза Майкълс пред NPR. „Просто не оставяш неща в принтерите. Толкова е просто".

Отпечатаните документи са най-новият пример от поредица нарушения на сигурността от страна на служители на администрацията на Тръмп. По-рано тази седмица членове на чат група на правоприлагащите органи, в която участваха членове на Американската имиграционна и митническа служба (ICE), добавиха случаен човек към разговор за текущо издирване на осъден за опит за убийство.

През март лидери на националната сигурност на САЩ случайно включиха главния редактор на изданието The Atlantic в чат група за предстоящи военни удари в Йемен срещу хутите: Сам издаде голяма военна операция: Военният министър на САЩ бълва змии и гущери, Тръмп е натясно (ВИДЕО).

Още: Западните медии за срещата в Аляска: Повече въпроси, отколкото отговори