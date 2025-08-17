Зеленски: Не може да се преговаря под натиска на оръжията, Конституцията ни не позволява да предаваме земи (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски, който днес е в Брюксел за видеосреща с "коалицията на желаещите", преди да замине за САЩ, каза, че преговорите с Русия могат да започнат по настоящата фронтова линия. Той отбеляза, че диктаторът Владимир Путин има много искания, повечето от които все още са неизвестни, и подчерта, че е невъзможно да се преговаря под натиска на оръжията - нужно е първо прекратяване на огъня. Стопанинът на Кремъл засега отказва примирие, дори след срещата с Тръмп в Аляска.

"Путин трябва да спре убийствата"

Зеленски призова за прекратяване на огъня и бърза работа по окончателно споразумение. "Путин не иска да спре убийствата, но трябва да го направи", каза украинският лидер.

"Русия все още не успява в Донецка област. Путин не е успял да я превземе в продължение на 12 години, а Конституцията на Украйна не позволява отстъпването на територия или размяната на земи", потвърди Зеленски на фона на публикувания от западните медии план на диктатора украинските сили да се изтеглят от Донбас: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО).

Зеленски подчерта: "Контактната линия е най-доброто място за преговори".

Фон дер Лайен заговори за гаранции за сигурност

"Международните граници не могат да бъдат променяни със сила", заяви на същата пресконференция председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя подчерта, че решенията относно територията на Украйна "не могат да бъдат вземани без участието на Украйна".

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Фон дер Лайен подкрепи и "гаранции за сигурност, подобни на член 5" на НАТО за Украйна. Член 5 гласи, че нападение срещу държава членка води до помощ за нея на място от останалите членове на Алианса. В случая гаранциите ще дойдат от Европа и САЩ, но самата НАТО няма да участва, обяснява неназован европейски служител пред CNN. Той твърди, че евролидерите и Тръмп са обсъдили подобна инициатива, но засега детайлите остават неясни: Тръмп загатна за "голям прогрес относно Русия". ЕС подкрепи гаранции за Украйна, подобни на чл. 5 на НАТО (ВИДЕО).

Председателят на ЕК заяви, че Украйна трябва да се превърне в "стоманен таралеж, неразградим за потенциални нападатели".

Фон дер Лайен приветства готовността на Доналд Тръмп да допринесе за такива гаранции, като добави, че Европейският съюз и членовете на "коалицията на желаещите" са готови да направят своя принос. Зеленски също отчете този факт и обяви, че Киев може да обмисли членство в ЕС като част от гаранциите за сигурност.

Председателят на ЕК посочи, че няма как да има ограничение относно числеността на украинската армия - нещо, което е залегнало в исканията на Путин и сега (според източници на западните медии), и още в провалените преговори в Истанбул от пролетта на 2022 година.

