След подобен случай в Гърция: Турция хвана над 100 нелегални мигранти край брега

Турските власти са задържали 115 нелегални мигранти и са спасили 25 други при отделни операции край бреговете на западния турски град Измир, съобщи днес изданието "Хюриет дейли нюз", цитирано от БТА. Мигрантите са били изпратени в областната дирекция за управление на миграцията в Измир след обработка, според изявление на уебсайта на командването на бреговата охрана. Операцията е започнала, след като дрон засича движеща се платноходка край област Урла.

Още: Осъдени по бързата процедура: Връщат обратно 28 нелегални мигранти

50 деца са в групата, има задържани и за контрабанда

Екипи са задържали 115 нелегални мигранти на борда, включително 50 деца. Двама заподозрени са били задържани и по обвинения в контрабанда.

Снимка: Getty Images

Още: Колко плащат мигрантите на каналджиите, за да идат в Европа?

Още един инцидент

При отделен инцидент край Чешме екипи на бреговата охрана са реагирали, след като са получили информация за група нелегални мигранти на гумена лодка.

Двадесет и пет мигранти, включително осем деца, са били спасени, след като лодката е била избутана обратно в турските териториални води от гръцки представители. Един заподозрян е бил задържан по обвинения в контрабанда.

Преди дни три плавателни съда с мигранти бяха открити край бреговете на Гърция само в рамките на няколко часа. На борда им е имало общо 119 души: Само за часове в Гърция заловиха почти 120 мигранти при три различни акции.