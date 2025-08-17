Срещата Тръмп-Путин:

След подобен случай в Гърция: Турция хвана над 100 нелегални мигранти край брега

17 август 2025, 19:50 часа 358 прочитания 0 коментара
След подобен случай в Гърция: Турция хвана над 100 нелегални мигранти край брега

Турските власти са задържали 115 нелегални мигранти и са спасили 25 други при отделни операции край бреговете на западния турски град Измир, съобщи днес изданието "Хюриет дейли нюз", цитирано от БТА. Мигрантите са били изпратени в областната дирекция за управление на миграцията в Измир след обработка, според изявление на уебсайта на командването на бреговата охрана. Операцията е започнала, след като дрон засича движеща се платноходка край област Урла.

Още: Осъдени по бързата процедура: Връщат обратно 28 нелегални мигранти

50 деца са в групата, има задържани и за контрабанда

Екипи са задържали 115 нелегални мигранти на борда, включително 50 деца. Двама заподозрени са били задържани и по обвинения в контрабанда.

Снимка: Getty Images

Още: Колко плащат мигрантите на каналджиите, за да идат в Европа?

Още един инцидент

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При отделен инцидент край Чешме екипи на бреговата охрана са реагирали, след като са получили информация за група нелегални мигранти на гумена лодка.

Двадесет и пет мигранти, включително осем деца, са били спасени, след като лодката е била избутана обратно в турските териториални води от гръцки представители. Един заподозрян е бил задържан по обвинения в контрабанда.

Преди дни три плавателни съда с мигранти бяха открити край бреговете на Гърция само в рамките на няколко часа. На борда им е имало общо 119 души: Само за часове в Гърция заловиха почти 120 мигранти при три различни акции.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Турция Измир мигранти нелегални мигранти
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес