Най-важните новини за деня: 17 август 2025 г.

България

ПОЖАР КРАЙ СТАРА ЗАГОРА: ИЗГОРЯХА КЪЩИ, ОБЯВИХА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

Пожарът във вилната зона в местността Седми километър край Стара Загора гори се разгоря на метри от къщи, а впоследствие обхвана някои от тях - между 15 и 20 къщи са изгорели, съобщи БТА. Борбата с огъня продължава. На място в началото пристигнаха над 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT, гласи информацията на агенцията. По информация на областната управа се очаква в гасенето на огъня да се включи хеликоптер. Впоследствие бе обявено частично бедствено положение.

ШОФЬОРЪТ, ВРЯЗАЛ СЕ В АВТОБУС В СОФИЯ, ДИШАЛ РАЙСКИ ГАЗ ПРЕДИ ФАТАЛНИЯ ИНЦИДЕНТ

Прокуратурата постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" за обвиняемия за тежката катастрофа в София от 15 август, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт, загина един човек, а други шестима бяха ранени. На 21-годишния Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ, преди да се качи зад волана, съобщи Нова ТВ.

РАЗХОДИТЕ СЕ УВЕЛИЧАВАТ: КОЛКО ХАРЧИ БЪЛГАРИНЪТ ЗА ХРАНА, ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ?

Българите вече харчат 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, сочат актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ). Средно на човек от домакинство се падат по 951 лева разходи за храна за тримесечие - това е с 14% повече спрямо същия период на миналата година. Данните са за второто тримесечие на 2025 г. - тоест от април до юни включително.

Светът

ЗЕЛЕНСКИ: РУСИЯ УСЛОЖНЯВА КРАЯ НА ВОЙНАТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че отказът на Русия да се съгласи на прекратяване на огъня усложнява усилията за прекратяване на войната. "Виждаме, че Русия отхвърля многобройните призиви за прекратяване на огъня и все още не е определила кога ще спре убийствата. Това усложнява ситуацията", каза той в изявление в X. В понеделник (18 август) украинският лидер ще пътува до Вашингтон за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че ще го призове да се съгласи на мирно споразумение.

ДАЙТЕ МИ ДОНБАС И НЯМА ДА ИМА ДРУГА ВОЙНА: ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ЗНАЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПУТИН КЪМ ТРЪМП И УКРАЙНА (ОБЗОР-ВИДЕО)

След срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска руският диктатор Владимир Путин се завърна в Москва и проведе среща с представители на Кремъл. На нея издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски лидер каза, че търси бързо решение на войната "с мирни средства". Той твърди, че срещата му с Тръмп "е доближила страните до правилните решения". Въпреки това отново настоя, че разрешаването на т.нар. "коренни причини" за войната в Украйна трябва да бъде в основата на всяко споразумение.

"ВРЕМЕТО ДОЙДЕ": ЕТО КАКВО ПИШЕ В ПИСМОТО СИ МЕЛАНИЯ ТРЪМП ДО ПУТИН

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е написала писмо до руския диктатор Владимир Путин, в което изразява загриженост за съдбата на отвлечените деца в Украйна, съобщиха в петък служители на Белия дом. Според Fox News, които са се сдобили с текста, то е било лично предадено от президента Доналд Тръмп на Путин преди важната им среща в Анкоридж, Аляска, като апелира руският лидер да поеме отговорност не само за своята страна, но и за човечеството като цяло.

"ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ" ЗАМИНАВА СЪС ЗЕЛЕНСКИ В САЩ

По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом. Това написа pредседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в профила си в социалната мрежа "X". Така тя и други европейски лидери ще пътуват за Вашингтон, за срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре (18 август). С тях ще бъде и германският канцлер Фридрих Мерц, потвърди говорителят на немското правителство.

ТРЪМП ЗАГАТНА ЗА "ГОЛЯМ ПРОГРЕС ОТНОСНО РУСИЯ". ЕС ПОДКРЕПИ ГАРАНЦИИ ЗА УКРАЙНА, ПОДОБНИ НА ЧЛ. 5 НА НАТО (ВИДЕО)

"ГОЛЯМ ПРОГРЕС ВЪВ ВРЪЗКА С РУСИЯ. ОСТАНЕТЕ НА ЛИНИЯ!". Това многозначително съобщение с изцяло главни букви се появи в профила на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social на 17 август. То идва два дни след срещата му с руския диктатор Владимир Путин в Аляска, на която не беше обявен никакъв пробив - нито прекратяване на огъня от страна на Москва, нито санкции на САЩ срещу Русия.

ВОЕННИ АНАЛИЗАТОРИ БИЯТ ТРЕВОГА ЗА УКРАЙНА ЗАРАДИ ХИТРА РУСКА ТАКТИКА

Тактиката на Русия да прониква с малки пехотни групи зад украинските отбранителни позиции все повече тревожи военните анализатори. Върху тази тема акцентира британското издание The Times, като авторите на публикацията описват еволюцията на руската тактика на фронта. Вместо масирани атаки в стил "пушечно месо" и опити да се пробие насилствено украинската отбрана, руското командване сега използва войниците си като примамка, за да разкрие позициите на украинците.

Времето

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 18 АВГУСТ 2025 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. В понеделник сутринта ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Северна България ще има превалявания от дъжд и гръмотевици. По интензивни ще са явленията в планинските райони. Почти без валежи ще остане в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и временно силен и с него ще нахлува по-студен въздух. В източните райони от страната вятърът ще остане от североизток - предимно умерен. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София - около 28 градуса. През нощта срещу вторник в Централна България и Лудогорието все още ще има валежи и гръмотевици.