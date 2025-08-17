Тръмп загатна за "голям прогрес относно Русия". ЕС подкрепи гаранции за Украйна, подобни на чл. 5 на НАТО (ВИДЕО)

"ГОЛЯМ ПРОГРЕС ВЪВ ВРЪЗКА С РУСИЯ. ОСТАНЕТЕ НА ЛИНИЯ!". Това многозначително съобщение с изцяло главни букви се появи в профила на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social на 17 август. То идва два дни след срещата му с руския диктатор Владимир Путин в Аляска, на която не беше обявен никакъв пробив - нито прекратяване на огъня от страна на Москва, нито санкции на САЩ срещу Русия: Срещата в Аляска: Путин не обяви примирие в Украйна, Тръмп си тръгва без сделка (ВИДЕО).

Тръмп, който засега не предоставя никакви подробности, утре - 18 август - ще се срещне във Вашингтон с украинския президент Володимир Зеленски и редица евролидери. Те ще обсъдят какво е било дискутирано между републиканеца и Путин, какви са били исканията на диктатора и от каква отправна точка може да се тръгне за евентуални преговори. Очаква се да се говори и за тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски: "Тежката артилерия" заминава със Зеленски в САЩ.

Според редица източници, запознати с разговорите на Тръмп с Путин и цитирани от авторитетни западни медии, предложенията на диктатора за мир приличат повече на капитулация на Украйна. Явно той почти не е отстъпил от максималистичните си цели - нещо, което загатна и на пресконференцията в Аляска. Смята се, че диктаторът иска украинските сили да отстъпят от Донецка и Луганска област, за да замрази той фронта в Херсонска и Запорожка област. Твърди се, че настоява и руският език да има официален статут в Украйна, както и да има "сигурност" за Руската православна църква: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО).

Марко Рубио: И двете страни трябва да отстъпят

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че както Украйна, така и Русия ще трябва да направят отстъпки, за да постигнат мирно споразумение. Той добави, че САЩ правят „всичко възможно“, за да гарантират постигането на такава сделка.

Снимка: Getty Images

"Не може да има мирно споразумение, освен ако и двете страни не дадат и не получат нещо. Не може да има мирно споразумение, освен ако и двете страни не направят отстъпки", каза Рубио. "В противен случай това се нарича капитулация, а никоя от страните няма да се предаде, така че и двете страни ще трябва да направят отстъпки", повтори той.

САЩ не подкрепят Донбас да бъде предаден на Русия, каквато информация се появи във Fox News, заяви Рубио.

Държавният секретар заяви, че позицията на президента Доналд Тръмп по отношение на войната в Украйна не се е променила след срещата на върха с Путин в Аляска и че участието на Киев е от съществено значение за постигането на мирно споразумение. "Не мисля, че мнението му се е променило изобщо. Мисля, че в крайна сметка, ако всички тези усилия не дадат резултат, ще има допълнителни последствия за Русия. Но се опитваме да избегнем това, като постигнем мирно споразумение", заяви Рубио в предаването „This Week“ на ABC News. "Не сме на прага на мирно споразумение. Не сме на ръба на такова. Но мисля, че е постигнат напредък", допълни той.

Междувременно Тръмп се разгневи срещу "фалшивите новини" за отразяването на срещата му с Путин в Аляска, наричайки войната "глупавата война на Байдън". Той заяви в Truth Social, че дори и да накара Русия да се откаже от Москва, медиите и демократите щели да обявят това за лоша сделка. Същевременно настоя, че вече е спрял множество войни.

Зеленски от Брюксел: Невъзможно е да се преговаря под натиска на оръжията

Украинският президент Володимир Зеленски, който днес е в Брюксел за видеосреща с "коалицията на желаещите", преди да замине за САЩ, каза, че преговорите могат да започнат по настоящата фронтова линия. Той отбеляза, че Путин има много искания, повечето от които все още са неизвестни, и подчерта, че е невъзможно да се преговаря под натиска на оръжията.

Зеленски призова за прекратяване на огъня и бърза работа по окончателно споразумение. "Путин не иска да спре убийствата, но трябва да го направи", каза украинският лидер. "Русия все още не успява в Донецка област. Путин не е успял да я превземе в продължение на 12 години, а Конституцията на Украйна не позволява отстъпването на територия или размяната на земи", потвърди Зеленски.

"Международните граници не могат да бъдат променяни със сила", заяви на същата пресконференция председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя подчерта, че решенията относно територията на Украйна "не могат да бъдат вземани без участието на Украйна".

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Фон дер Лайен подкрепи и "гаранции за сигурност, подобни на член 5" на НАТО за Украйна. Член 5 гласи, че нападение срещу държава членка води до помощ за нея на място от останалите членове на Алианса. В случая гаранциите ще дойдат от Европа и САЩ, но самата НАТО няма да участва, обяснява неназован европейски служител пред CNN. Той твърди, че евролидерите и Тръмп са обсъдили подобна инициатива, но засега детайлите остават неясни.

Председателят на ЕК заяви, че Украйна трябва да се превърне в "стоманен таралеж, неразградим за потенциални нападатели".

Фон дер Лайен приветства готовността на Доналд Тръмп да допринесе за такива гаранции, като добави, че Европейският съюз и членовете на "коалицията на желаещите" са готови да направят своя принос. Зеленски също отчете този факт и обяви, че Киев може да обмисли членство в ЕС като част от гаранциите за сигурност.

Председателят на ЕК посочи, че няма как да има ограничение относно числеността на украинската армия - нещо, което е залегнало в исканията на Путин и сега (според източници на западните медии), и още в провалените преговори в Истанбул от пролетта на 2022 година.

Фон дер Лайен заяви, че Европа ще поддържа и разшири санкциите срещу Русия, като се очаква 19-и пакет от мерки в началото на септември. ЕС същевременно ще укрепи отбранителните си способности и отбранителната промишленост на Украйна, особено в областта на дроновете. "Докато кръвопролитието в Украйна продължава, Европа ще поддържа дипломатическия и икономическия натиск върху Русия", заяви Фон дер Лайен.

Уиткоф: Постигнат е голям пробив за гаранциите за Украйна

Американският пратеник за Близкия изток, който стана и пратеник за Русия и Украйна - Стив Уиткоф - обяви пробив в преговорите, като нарече договорените гаранции за сигурността на Украйна "революционни". Той заяви, че е постигнат напредък по отношение на защитата, подобна на тази, предвидена в член 5 от Договора за НАТО, както и по отношение на ангажиментите на Русия да впише в закон обещанието си да не напада Украйна или други европейски страни.

Пред CNN Уиткоф добави: "Съединените щати и Русия са се споразумели за гаранции за сигурността на Украйна, но сега всичко зависи от Украйна".

Специалният пратеник на Тръмп добави също, че в понеделник ще бъде обсъден по-специално въпросът за териториите. По думите му - Русия е направила отстъпки по отношение на пет региона на Украйна, вероятно Донецка, Херсонска, Запорожка, Луганска област и анексирания от руснаците Крим. По-късно Уиткоф подчерта, че "отстъпките" на диктатора от Кремъл се състояли в това, че нямало да завземе цяла Украйна.

