Владо Зографски взе сребро от лятната Гран При в Полша

17 август 2025, 18:52 часа 328 прочитания 0 коментара
С подиум завърши днес участието на Владимир Зографски в лятната Гран при по ски скок във Висла. Най-добрият български състезател бе шести след първия скок със 124,5 метра на голямата шанца.

Във втория Зографски постигна втори резултат от 132 метра и раздели среброто с Данил Василиев (Казахстан) с по 119,3 т. Първи с 129,5 т (135,5 м и 136 м) е Никлас Бахлингер (Австрия). Подиумът е първи за българина в лятната верига от 2023 г, когато я спечели. За последно той бе в топ 3 на 1 октомври 2023 на финалите в Нихценбах (Австрия).

ОЩЕ: Зографски пише история! Рекордно класиране за българин на Световното първенство по ски скокове

