Зеленски вече е в Брюксел, ще говори с "коалицията на желаещите" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Брюксел за двустранна среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи пред журналисти на 17 август говорителят на държавния глава Серхий Никифоров. След това е насрочена съвместна пресконференция, последвана от среща на лидерите на "коалицията на желаещите" - група страни, която се ангажира да помага военно на Украйна, включително с военнослужещи на място при сключване на евентуално споразумение за мир (като гаранция за сигурност).

Още: Дайте ми Донбас и няма да има друга война: Всичко, което се знае за предложенията на Путин към Тръмп и Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

Фон дер Лайен заяви, че също ще участва в срещата на "коалицията на желаещите", за да покаже европейското единство и подкрепа за Украйна.

🇧🇪Zelensky in Brussels



The President of Ukraine has already arrived in the Belgian capital, where he met with European Commission President Ursula von der Leyen.



Later, they will jointly take part in a meeting of the leaders of the “Coalition of the Willing” — a format bringing… pic.twitter.com/ENo68O9sPc — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2025

Кой ще пътува със Зеленски до САЩ?

Очаква се френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър да водят видеоконференцията. Фон дер Лайен е сред европейските лидери, които се очаква да придружат Зеленски, когато той замине за САЩ в понеделник за среща с американския президент Доналд Тръмп.

Още: "Тежката артилерия" заминава със Зеленски в САЩ

Според Politico финландският президент Александър Стуб също може да придружи Зеленски до Вашингтон, за да гарантира, че Европа ще има глас в преговорите. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също обмисля да се присъедини към пътуването. Там ще са още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони.

Визитата следва срещата на Тръмп с руския диктатор Владимир Путин в Аляска на 15 август, където американският лидер заяви, че ще се опита да събере Путин и Зеленски за тристранни преговори за евентуално мирно споразумение. В Аляска не беше постигнат пробив за прекратяване на огъня в Украйна, а изтеклите в западните медии данни от срещата предполагат, че условията на руския диктатор приличат на капитулация на Украйна: "Мирният план" на Путин се оказа ултиматум.