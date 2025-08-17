Арсенал излъга Манчестър Юнайтед насред „Олд Трафорд“ и започна сезона с важна победа

Арсенал стартира с победа сезона си във Висшата лига на Англия, след като се наложи над Манчестър Юнайтед насред „Олд Трафорд“ в дербито на първия кръг на надпреварата. Срещата завърши при резултат 1:0 за гостите от Лондон. Единственото попадение в двубоя падна още в 13-ата минута и бе дело на Рикардо Калафиори, който се възползва от много груба грешка на отбраната на „червените дяволи“.

Юнайтед удари греда преди почивката

Манчестър Юнайтед започна по-активно срещата и опита да застраши Давид Рая, но така и не успя. Арсенал отговори мигновено и в 13-ата минута „топчиите“ поведоха. Байъндър допусна грешка в наказателното поле на „червените дяволи“, от която се възползва Рикардо Калафиори, който се разписа и даде аванс на лондончани.

В 30-ата минута домакините бяха близо до изравнително попадение, но ударът на Патрик Доргу срещна гредата. До края на първата част повече голове не паднаха и двата тима се прибраха в съблекалнята при резултат 1:0 за Арсенал.

Kicking off our campaign with three huge points ✊ pic.twitter.com/DHNKTWce5f — Arsenal (@Arsenal) August 17, 2025

„Червените дяволи“ има за какво да съжаляват

След почивката темпото драстично спадна и двата тима много рядко стигаха до нещо по-интересно пред вратата на съперника. Все пак в 73-ата минута Юнайтед отново стигна до отлична ситуация. Доргу центрира опасно в наказателното поле, където Мбемо стреля с глава, но Давид Рая демонстрира класата си и спаси.

Десетина минути преди края на редовното време Деклан Райс стреля много силно от фаул, но топката се чукна в тялото на бранител и мина покрай страничния стълб. Футболистите на Юнайтед опитаха да потърсят изравнително попадение, но силите им не стигнаха за нещо подобно и те трябваше да се примирят с поражението.

ОЩЕ: Челси се издъни на старта на Висшата лига, Нотингам Форест тръгна с лесна победа