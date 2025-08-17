Локомотив София спъна Лудогорец, „железничарите“ продължават без загуба при Генчев

Шампионът на България Лудогорец допусна първа грешна стъпка от началото на сезона в Първа лига, след като не успя да победи Локомотив София на своя стадион „Хювефарма Арена“. Срещата от 5-ия кръг на надпреварата завърши при резултат 0:0. Разградчани бяха по-активният тим на терена, но удариха две греди. Локомотив София пък за първи път в историята си не загуби от „орлите“ в Разград. Столичните „железничари“ също така все още нямат поражение под ръководството на Станислав Генчев, който се завърна в отбора преди началото на сезона.

Лудогорец бе по-активният тим

Лудогорец започна по-активно срещата и стигна до няколко добри положения, които обаче не бяха превърнати в гол след пропуски на Сон, Ивайло Чочев и Ерик Биле. Локомотив София отговори с много опасен удар на Спас Делев, който се възползва от груба грешка в отбраната на „орлите“. Изстрелът обаче бе отразен от Серджио Падт.

До края на първото полувреме Лудогорец продължи да натиска съперника си. Опитите на разградчани за отбелязване на гол обаче не се увенчаха с успех и двата отбора се прибраха на почивката при резултат 0:0.

😐 Край на мача. Равенство с 0:0 между Лудогорец и Локомотив (София) ⌨️ Какво се случи по време на мача 👉... Posted by PFC Ludogorets 1945 on Sunday, August 17, 2025

Разградчани удариха две греди след почивката

През втората част картината на терена се запази и Лудогорец продължи да търси попадение. В 54-ата минута Петър Станич стреля от отлична позиция, но Мартин Величков успя да спаси. Само 120 секунди по-късно Ивайло Чочев стреля покрай вратата на Локомотив София. След час игра разградчани бяха много близо до гол. Ударът на Биле с глава обаче се удари в страничния стълб.

В последните минути Лудогорец засили натиска си, но така и не успя да преодолее Мартин Величков. Малко преди края на редовното време на срещата Ерик Маркус отправи много опасен удар от далечно разстояние, но и той срещна гредата на гостите. До последния съдийски сигнал голове не паднаха и мачът завърши при резултат 0:0.

ОЩЕ: 10 от Ботев Пловдив показаха характер! Неделев с основна роля за обрат на "канарчетата" срещу Берое