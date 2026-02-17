Ако живеете в тези области - пазете се да не ви отвее! Времето утре - 18 февруари 2026 г. (КАРТА)

На 18 февруари 2026 г. на места в североизточните райони ще се образуват поледици. Утре от запад валежите ще спират и след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще е ветровито. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална - около минус 1°, максимална - около 3°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средното за месеца, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Оранжев код за силен вятър

Оранжев код за силен вятър е обявен за областите: Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Разград, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и част от област Сливен.

Карта: НИМХ

Четвъртък

В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, а дневните ще се повишават, максималните ще са между 7° и 12°.

