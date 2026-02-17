Спорт:

Кьовеши обвини четирима българи за измама с помощи за хора с увреждания

Българското подразделение на прокуратурата на Лаура Кьовеши повдигна обвинения на четирима души за измама при получаване на средства за заетост на хора с увреждания. Размерът на щетата е малко под 43 000 евро.

Разследването показва, че две фирми са създадени с цел да участват в европейска програма за интеграцията на хора с трайни увреждания на пазара на труда. Обвиняемите са трима управители на търговските дружества и техен съучастник. Още: Европейската прокуратура разследва огромна ДДС измама у нас за над 13 млн. евро

Събраните доказателства показват, че обвиняемите не са имали намерение да развиват реална търговска дейност или да осигуряват работа на хора от целевите групи.

Вместо това схемата е била насочена към незаконно получаване на фондове, предназначени за заплати на фиктивни служители.

Управителите са изисквали от въпросните служители да им връщат в брой повече от половината от дължимото възнаграждение, за да не остава следа от измамата. Още: Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата у нас, Сарафов не присъства

Ако обвиненията бъдат потвърдени от съда, четиримата може да бъдат наказани с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

