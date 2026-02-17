Един от регулаторите има нов член с решение на кабинета в оставка

Правителството в оставка на Росен Желязков прие решение за попълване на състава на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Решението от 17 февруари гласи, че Катерина Граматикова-Иванова влиза в регулатора до изтичане на мандата на настоящия състав. КЗП се състои от трима членове, в това число председател, които се определят за срок от 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър-председателя.

През пролетта на 2024 г. служебното правителство на Димитър Главчев определи нов състав на Комисията за защита на потребителите - Мария Филипова – председател, Александър Колячев и Цветислава Лакова – членове. През септември 2025 г. Колячев стана временно изпълняващ длъжността председател.

Още: Масови сигнали за цената на тока: КЗП обяви какво следва

Какви са функциите на Комисията за защита на потребителите?

Комисията за защита на потребителите е специализиран орган към Министъра на икономиката и индустрията с регионални звена на територията на страната, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху вътрешния пазар.

Снимка: Проверка на НАП и КЗП, БГНЕС

Още: "Това е държавна такса": КЗП тепърва ще проверява защо МВР вдига цените за издаване на лични документи

Комисията предявява искове за колективна защита на потребителите и изготвя насоки и препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите.

Още: Множество сигнали за поскъпване на лекарствата, КЗП проверява