17 февруари 2026, 18:05 часа 301 прочитания 1 коментар
На изпроводяк: Властта в оставка дава 270 000 евро за охрана на демонтираните фигури от МОЧА

Правителството в оставка на Росен Желязков прие решение за одобряване на финансиране за Министерския съвет за 2026 г. в размер на 270 000 евро за дейности по охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи, част от монумента Паметник на Съветската армия. В парите влизат още наем на скеле и наем на ограда за обезопасяване на монумента, извършвани от областния управител на област София, обявиха от пресцентъра на кабинета на 17 февруари.

Историята на паметника

В края на 2023 г. започна процесът по демонтиране на монумента. Решението, взето тогава от областния управител Вяра Тодева, предизвика противоречиви реакции както около самия паметник, така и в парламента и сред политическите сили в Столичния общински съвет. Сблъсъците около т.нар. МОЧА (Монумент на окупационната червена армия) се водеха и на полето на обществените дебати: Две години без развитие: Паметникът на съветската армия пустее.

Снимка: БГНЕС

Барелефите и бронзовите фигури, демонтирани от Паметника на Съветската армия в София, бяха преместени и съхранявани на територията на държавен имот в село Лозен.

През септември 2025 г. тогавашният областен управител на София Стефан Арсов съобщи, че е бил направен опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия. Според съобщението - благодарение на бързата намеса на охранителната фирма и навременните действия на органите на реда, опитът за кражба е бил осуетен веднага, а всички части на монумента са останали непокътнати.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Паметник на съветската армия МОЧА решение на Министерски съвет
