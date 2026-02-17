Kaufland e дарил 10 тона продукти на хранителна банка

Kaufland България дари 10 тона продукти в подкрепа на нуждаещи се в страната от началото на партньорството си с хранителна банка „Верният настойник“. Инициативата е част от усилията на ритейлъра за предотвратяване на разхищението на храна и за подкрепа на хора в неравностойно социално положение. Дарените продукти включват основни хранителни стоки, мляко и млечни храни.

Kaufland и хранителна банка „Верният настойник“ си партнират в четири града – Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Ритейлърът дарява храни с наближаващ край на срока на годност от общо 12 филиала в страната.

„За нас борбата с разхищението на храна е дългосрочен ангажимент, който върви ръка за ръка с грижата за хората. Чрез партньорството ни с хранителна банка „Верният настойник“ успяваме да дадем втори шанс на качествени продукти и да предложим реална подкрепа на нуждаещи в страната“, коментира Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и социална отговорност“ в Kaufland България.

Даренията са част от цялостната стратегия на Kaufland за ограничаване на хранителните отпадъци. Веригата прилага ежедневни намаления на продукти с изтичащ срок на годност, както и прецизно планиране на доставките от Централния склад към филиалите. Това се осъществява чрез иновативна смарт система, която ежедневно анализира потреблението и нуждите на клиентите във всеки от 70-те магазина на веригата. Благодарение на тази система Kaufland предлага над 80 000 промоционални предложения годишно.

Мерките включват още засилен контрол на свежестта и качеството по цялата верига на доставка, както и обучение на служителите. Ритейлърът реализира и мащабна образователна кампания в партньорство с платформата Foodobox, насочена към изграждане на отговорно потребление сред учениците. Сред останалите действия на Kaufland срещу разхищението е и последващото оползотворяване на нереализираната храна. Целта на компанията е да намали хранителните отпадъци с до 50% до 2030 г.