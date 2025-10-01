Димитър Николов: Честит празник на всички поети, писатели, музиканти и архитекти в Бургас

Днес празнуваме един от най-богатите на символика дни в календара – Световния ден на музиката, на поезията, на възрастните хора и на архитектите. Сърдечно поздравявам всички възрастни хора! Днешният празник е повод да изразим нашето уважение и признателност към Вас – хората, които с труда, опита и мъдростта си сте изграждали основите на нашето общество. Вие сте пример за отговорност, постоянство и обич към семейството и родината. Винаги ще Ви подкрепям!

Честит празник и на всички поети, писатели, музиканти и архитекти в Бургас! Вие градите облика и душата на нашия град! Музиката и поезията ни вдъхновяват, архитектурата изгражда средата, в която живеем, а възрастните хора са нашата мъдрост и опора. Всички заедно правят Бургас по-красив, по-духовен и по-човечен! Затова нека уважаваме творците, ценим опита и градим бъдеще, което съчетава традиция и новаторство!

Желая Ви здраве, спокойствие и дълги години, изпълнени с обичта на близките и уважението на цялото ни общество. Нека се чувствате ценени и обичани не само днес, но и всеки ден!

Честит 1 октомври!