В Бургас отвори врати единственият център за високи постижения в компютърните науки (СНИМКИ)

В Бургас отворя врати модерен технологичен Център за високи постижения към Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в ж.к. „Меден рудник“. Новият комплекс е с обща застроена площ от над 2 500 кв. м и включва два 4-етажни корпуса – обучителен център и общежитие, които заедно формират цялостна система за образование, наука и предприемачество.

„Преди 7 години, когато обявих, че тук ще се изгражда ново компютърно училище, 90 % бяха негативно настроени. В момента не само учат тук деца, но учат и деца от цялата страна. И това, че в тази сграда се съчета както обучение, така и настаняване, е прекрасно. Това се случва благодарение на партньорство между ръководството на училището, силна подкрепа от наша страна, подкрепа от Министерството на образованието и РУО, настоятелството и обществения съвет“, заяви кметът Димитър Николов.

„Оборудването е на високо ниво и няма да е далече деня, в който, освен софтуерно, тук ще видим и първия готов робот. Вече станаха доста предприятията в Бургас, които използват промишлени роботи и затова са необходими млади хора със знания и умения, които да могат да работят по тези нови предизвикателства. Следващата стъпка за това прекрасно училище, е нов физкултурен салон с нов басейн. Благодаря на всички учители, които се грижат за израстването на знанията на нашите деца. На добър час на новия Център!“, допълни още кметът Николов.

Центърът в Бургас е научно-иновационно ядро на професионалното образование в областта на компютърните науки, което ще обедини ученици, преподаватели, студенти и представители на бизнеса. Това ще повиши качеството на технологичното образование, практичните умения в областта на програмирането, микроелектрониката и дигиталното производство, ще стимулира иновации, предприемачество и работа по реални проекти и ще осигурява квалификация и преквалификация.

„Отриването на този Център е не само отриване на една нова сграда, но това е една нова крачка към промяната в българското образование, която поставя акцент върху качеството, практическите умения и връзката на училището с реалния бизнес. МОН в партньорство с местните власти, подкрепи изграждането на този център. В момента се изграждат общо 28 Центъра в различни професионални направления, по един за всяка област. Подкрепяме изграждането на тези центрове, защото те са пътят към едно професионално ориентирано образование“, сподели Камелия Шарабова – експерт в Дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН.

От всички професионални гимназии в цялата страна, определени да получат статут на Център за високи постижения, гимназията в Бургас е единствената в направление „Компютърни науки“. Така учениците ще имат достъп до съвременна технологично ориентирана учебна среда, което ще стимулира предприемаческия потенциал на младите хора и ще ги подготви за предизвикателствата на XXI век.

„Благодаря на Община Бургас, защото тя подкрепя изключително много проекти в сферата на образованието и има изградени изключително иновативни, нови сгради по ПВУ, за което сме първи в страната и искам да ви поздравя за това. Освен това имаме и много училища, в които са направени такива ремонти и мои колеги, които идват от други градове са ми казвали, че искат да си преместят децата да учат в Бургас. А потвърждение за това е и училището, където сме сега“, разказа Магда Москова старши експерт "Техническа верификация", ГД "Верификация" Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Поздравления по повод откриването на Центъра за високи постижения отправиха още Валентина Камалиева - началник на РУО Бургас, Ивелина Стратева – председател на училищното настоятелство на гимназията, доц. Пелова от СУ „Св. Климент Охридски“, директорът на ПГКПИ Димитрина Тодорова и заместник-директорът на гимназията Ивелина Арабаджиева.

След това официални гости разгледаха технологичните лаборатории на Центъра за високи постижения и демонстрациите с модерното оборудване, които бяха подготвили учениците на компютърната гимназия, както и условията, които предоставя новото общежитието.

Центърът за високи технологии разполага с голяма зала на приземния етаж с капацитет 200 места, която ще позволява провеждането на конференции, състезания, обучения и демонстрации. Всеки от следващите три етажа има по две високотехнологични лаборатории – по програмиране, компютърни науки, роботика и IoT, киберсигурност и изкуствен интелект, лаборатория по микроелектроника и модерен makerspace с CNC машини и оборудване за 3D и лазерно прототипиране. Това ще осигури гигабитова мрежова свързаност, WiFi 6 покритие, аудиовизуални системи и инфраструктура за провеждане на онлайн събития и стрийминг.

Новото общежитие към Центъра за високи постижения разполага с 15 двойни стаи, напълно обзаведени и оборудвани, с общ капацитет до 30 ученици. В сградата има още кухня и трапезария, зони за самоподготовка и отдих, перално помещение и система за контрол на достъп и видеонаблюдение. Така се осигурява безопасна и комфортна среда за учениците от други населени места, които се обучават в гимназията.

На събитието присъстваха още представители на ИТ компаниите - партньори на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и новации в Бургас, учители и ученици.

Центърът е изграден по Проект BG-RRP-1.014-0011-C02 „Изграждане на център за високи постижения в професионално направление „Компютърни науки“ към ПГКПИ – Бургас“, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, със съфинансиране от Община Бургас за изграждане на общежитие към него.