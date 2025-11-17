Спорт:

ЦСКА набеляза бразилско крило, „червените“ вече са пратили запитване за правата му

17 ноември 2025, 12:49 часа 361 прочитания 0 коментара
ЦСКА набеляза бразилско крило, „червените“ вече са пратили запитване за правата му

Ръководството на ЦСКА работи усилено по зимната селекция в тима на Христо Янев. „Червените“ са набелязали за трансфер бразилско крило, като вече са изпратили официално запитване до настоящия клуб на фланговия футболист за правата му. Става въпрос за 20-годишния играч на Крузейро Луис Фернандо Сантос Оливейра. Това разкриха медиите в родината на младия състезател.

Луис Фернандо играе за тима на Крузейро до 20 години 

Луис Фернандо е част от отбора на Крузейро до 20 години. През миналия сезон той бе пратен под наем в състава на Маринга, но договорът за преотстъпването му изтече и през лятото той се завърна в клуба от Бело Оризонте. До момента през настоящата кампания крилото има на сметката си общо 11 двубоя във всички турнири, в които се е отчел с три попадения, а също така е направил и две асистенции. Фернандо има договор с Крузейро до края на календарната 2026 година.

ЦСКА има сериозна конкуренция за подписа на кариоката 

Ръководството на Крузейро е склонно да се раздели с младия футболист, но все още не е решило как точно да стане това. Възможно е той отново да бъде даден под наем или да бъде пратен в друг тим без трансферна сума, но срещу сериозен процент от следваща продажба. Интерес към Луис Фернандо има още от страна на португалските Санта Клара и Лейсоеш, както и от няколко отбора от Саудитска Арабия.

ОЩЕ: ЦСКА разкарва лятно попълнение, което се превърна в огромно трансферно разочарование

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Крузейро
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес