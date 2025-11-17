ЦСКА набеляза бразилско крило, „червените“ вече са пратили запитване за правата му

Ръководството на ЦСКА работи усилено по зимната селекция в тима на Христо Янев. „Червените“ са набелязали за трансфер бразилско крило, като вече са изпратили официално запитване до настоящия клуб на фланговия футболист за правата му. Става въпрос за 20-годишния играч на Крузейро Луис Фернандо Сантос Оливейра. Това разкриха медиите в родината на младия състезател.

Луис Фернандо играе за тима на Крузейро до 20 години

Луис Фернандо е част от отбора на Крузейро до 20 години. През миналия сезон той бе пратен под наем в състава на Маринга, но договорът за преотстъпването му изтече и през лятото той се завърна в клуба от Бело Оризонте. До момента през настоящата кампания крилото има на сметката си общо 11 двубоя във всички турнири, в които се е отчел с три попадения, а също така е направил и две асистенции. Фернандо има договор с Крузейро до края на календарната 2026 година.

Luis Fernando (2005 | 🇧🇷) en train de mener Cruzeiro vers les dernières échéances de la Copinha après les avoir mené à la victoire en Copa U20 il y a deux mois



Un attaquant racé pas très grand mais hyper puissant sur ses appuis, sens du but, altruiste et qui aime bcp combiner pic.twitter.com/qyw0x7JcJ2 — ProximoDiez (@Diabliiito_) January 18, 2024

ЦСКА има сериозна конкуренция за подписа на кариоката

Ръководството на Крузейро е склонно да се раздели с младия футболист, но все още не е решило как точно да стане това. Възможно е той отново да бъде даден под наем или да бъде пратен в друг тим без трансферна сума, но срещу сериозен процент от следваща продажба. Интерес към Луис Фернандо има още от страна на португалските Санта Клара и Лейсоеш, както и от няколко отбора от Саудитска Арабия.

