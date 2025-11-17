Конфликт между Германия и Франция за мащабния ПВО проект за 100 млрд. евро

Германия и Франция обсъждат съкращаване на своя флагмански проект за противовъздушна отбрана на стойност 100 милиарда евро, като се отказват от плановете за съвместно производство на изтребител и се фокусират върху система за командване и контрол, съобщи Financial Times. Изданието посочва, цитирайки официални представители и от двете страни, че вместо това съюзниците биха могли да се фокусират върху разработването на система за контрол "боен облак".

Проектът FCAS: Германия обвини Франция

Хора, запознати с въпроса, посочиха пред Reuters миналата седмица, че Франция, Германия и третият партньор Испания са готови да възобновят преговорите на високо равнище за следващата фаза на проекта, известен като FCAS. Това се случва след забавяния, причинени от неотдавнашната политическа криза във Франция.

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне с френския си колега Катрин Вотрен в Париж в понеделник, за да обсъдят инициативата. На следващия ден ще има среща между канцлера Фридрих Мерц и президента Еманюел Макрон в Берлин.

Берлин преди това обвини френската индустрия, че блокира следващата фаза на програмата, като изисква изключително лидерство в проекта. По-конкретно препратката беше към компанията Dassault Aviation. Сега Берлин и Париж се надпреварват да спасят най-голямата програма за въоръжение в Европа, която е на ръба на провала, защото Airbus и Dassault Aviation не могат да се споразумеят как да се конструира следващото поколение изтребители по проекта, гласи информацията на Financial Times.

Париж, Берлин и Мадрид трябва да решат до края на годината дали да започнат работа по самолет, който се очаква да струва няколко милиарда евро. Но много от участниците в програмата смятат, че вече е твърде късно да се разреши дългогодишният спор между Airbus и Dassault - френската семейна компания, която произвежда изтребителите Rafale.

Една от опциите, обсъждани преди срещите на високо равнище тази седмица, е да се стесни сътрудничеството до съвместния „боен облак“. Концепцията за създаване на облачен интерфейс, който да свързва изтребителите и техните пилоти със сензори, радари и дронове, както и със сухопътни и морски командни системи, вече е един от стълбовете на FCAS.

Ако планът за съвместно изграждане на изтребител бъде изоставен, фокусирането върху облака би позволило на страните да продължат някаква форма на сътрудничество. Все още обаче не е взето решение.

"Бойният облак"

"Бойният облак", чиято цел е да подобри способностите на въоръжените сили на ЕС чрез използване на изкуствен интелект за бърза обработка на големи обеми данни, е съвместен проект на отдела за отбрана на Airbus в Германия, френската Thales и испанската Indra.

"Всички останали елементи (на FCAS) функционират добре. Защо да спираме да правим това? Няма нужда FCAS да се провали напълно – има нужда от бойна облачна система", посочва един от източниците.

Друг казва, че фокусирането върху облачната система може да означава преосмисляне на някои аспекти от нея - например „ускоряване на графика от 2040 до 2030 г.