Великобритания вече не иска мигранти: Ще чакат по 20 години за статут

17 ноември 2025, 12:34 часа 166 прочитания 0 коментара
Великобритания ще обяви днес планове за сериозна реформа на политиката за предоставяне на убежище заради все по-задълбочаващата се криза с нелегални мигранти на Острова. Лондон се чувства принуден да прибегне до мерките заради големия брой африканци и азиатци, влезли в страната, които не могат да бъдат върнати в родните им държави.

Макар британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд да обяви по-късно днес пакета от мерки, част от плановете на правителството вече изтекоха в медиите.

Лондон ще заплаши с визова забрана 3 африкански държави, ако не започнат да приемат обратно повече нелегални мигранти и престъпници, пише "Таймс".

Удар срещу държавите, които не си прибират нелегалните мигранти

Първите държави, които ще бъдат наказани за това, че не приемат обратно нелегални имигранти, и които ще се изправят пред забрани за издаване на визи за Обединеното кралство, са Ангола, Намибия и Демократична република Конго. Това сочи информацията на медията, предаде БНР.

Източник: Pixabay

Трите африкански държави колективно отказаха да приемат обратно повече от 4000 нелегални мигранти и чуждестранни престъпници, които се намират на Острова.

Правителствата на въпросните държави ще имат срок от 1 месец, за да започнат да сътрудничат, преди да бъдат наложени поетапни санкции.

Скоро под ножа ще минат и други

Визовата забрана скоро може да обхване и други държави като Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомалия и Габон. Всички те са в черния писък на Лондон за най-съпротивляващите се да приемат обратно нелегални мигранти.

Вероятно Шабана Махмуд ще заимства модела на Дания, при който има по-строги правила за събиране на семейства и ограничения за това колко дълго бежанците могат да останат в страната, предава Скай нюз.

Промените предвиждат лицата, на които е предоставено убежище, да трябва да чакат 20 години, преди да могат да кандидатстват за постоянно установяване. Така те ще имат право само на временен престой, а статутът им на бежанци ще бъде преразглеждан регулярно.

Счита се, че британското правителство е готово и с още една радикална мярка - отмяна на  досегашното законово задължение за предоставяне на подкрепа на търсещите убежище, включително настаняване и седмични помощи.

Десислава Любомирова
