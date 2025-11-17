Обстрелваха такси с яйца: Нови набези на младежите в черно в Хърватия (СНИМКА)

Група млади мъже в Загреб са хвърляли яйца по такси, шофирано от непалец, за това съобщи в социалната мрежа "Фейсбук" журналистката и президент на Хърватския съюз на журналистите и Европейската федерация на журналистите Мая Север, предаде хърватската медия "Индекс".„Една скъпа приятелка ми се обади, каза, че вчера се е качила в такси, Болт, шофирано от непалец. В един момент е чула гръм, втори, трети... млади мъже в черно стреляли по таксито от трамвая. Тогава приятелката ми ми изпрати снимка. После разбрах, че има още много подобни ситуации, но хората не искат да я публикуват. Предполагам, че се страхуват, предполагам, че заради омразата, която все още следва", написа Север.

Поредица от инциденти в Хърватия

Това е поредният инцидент на агресия в Хърватия, свързан с с млади мъже, облечени в черно, докато германски медии писаха за есента на расистката омраза на Балканите.

Случаите започнаха преди повече от седимца, когато група около 50 млади мъже пак облечени в черно прекъснаха програмата за Дните на сръбската култура, заявявайки, че тя не може да се проведе по време на честването на падането на Вуковар. Нещо повече - по време на събитието са се чули и усташки поздрави.

Впоследствие се стигна до отмяна на изложба, възхваляваща сръбската жена - герой, чието откриване трябваше да бъде насрочено за 11 ноември, считайки я за неподходяща в месеца, в който Денят на паметта на Вуковар почита 2717 загинали и изчезнали хърватски защитници и цивилни.

Междувременно по стените на сграда в близост до началното училище „Задарски отоци“ в хърватския град Били Бриг се появиха графити, възхваляващи усташите от Независимата държава Хърватия.

Преди няколко дни младежи, облечени в черно, се биха на централен площад в Загреб. Същия ден е бил нападнат журналистически екип на N1. Млад мъж обидил журналистите, а след това физически нападнал оператора, като го отблъснал и му причинил видима травма на окото.

Кои са усташите?

Усташите са хърватско ултранационаистическо движение, управлявало Независимата държава Хърватия в периода 1941-1945 г. под подкрепата на нацистка Германия и фашистка Италия. Движението е забранено след Втората световна война и е отговорно за масови убийства и етнически прочиствания. Днес такова движение в Хърватия няма, но е останала идеологията, която се възприема предимно от ултраси и футболни фенове. ОЩЕ: Облечени в черно и с маски: Вижте как младежи се бият в центъра на Загреб (ВИДЕО)