Пийнал, отвлякъл бившата и самокатастрофирал

Около 21.20 часа на 15 ноември в РУ-Самоков постъпил сигнал, че жена от същия град е била качена насила в лек автомобил от бившия си съпруг, след което са потеглили в неизвестна посока, като случката се е разиграла пред погледа на непълнолетната им дъщеря. Това съобщават от ОДМВР - София.

Полицейските служители реагирали незабавно. В хода на предприетите бързи оперативно-издирвателни действия автомобилът бил открит самокатастрофирал на пътя за Дупница.

При извършен медицински преглед на потърпевшата са установени хематом на главата, синина на окото и охлузвания по ръцете, получени вследствие на нанесени ѝ удари по време на пътуването.

Във връзка с реализирания пътен инцидент мъжът бил изпробван за употреба на алкохол, при което дрегерът отчел 1.97 промила. Задържан е за срок до 24 часа и срещу него са започнати бързи производства за извършени престъпления по чл. 1.

