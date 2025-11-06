Голям интерес към новата школа по информационни технологии и компютърно моделиране в Бургас

В Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас стартира новият проект по компютърно моделиране и информационни технологии „Програмирам с въображение – Scratch за малки откриватели“, който вече привлече десетки любопитни и мотивирани деца от 3. до 6. клас.

Школата е част от дейностите по Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, а обучението е напълно безплатно за учениците.

Занятията се провеждат редовно в напълно обновения компютърен кабинет на ЦПЛР – Бургас. Интересът е изключително голям – четири дни в седмицата деца от различни училища в града посещават школата, за да направят своите първи стъпки в света на информационните технологии и програмирането.

В часовете учениците се учат да работят с компютър и основни софтуерни приложения, да използват интернет среда безопасно и ефективно, както и да създават собствени анимации, истории и игри чрез платформите Scratch 2 и Scratch 3. Атмосферата е творческа, приятелска и вдъхновяваща – всяко дете развива въображението си, докато учи чрез игра и откривателство.

Особена благодарност ЦПЛР – Бургас изказва на „Кроношпан България“ ЕООД – Бургас, които направиха щедро дарение за компютърния кабинет – ламиниран паркет за подова настилка, с което учебната зала придоби още по-модерен и уютен вид.

Благодарим също и на фирма „Леспром 2008“ ЕООД, които допринесоха за обновяването на интериора, като украсиха стените на кабинета с цветни и тематични стикери, създавайки приятна и вдъхновяваща среда за работа и творчество.

Стартирането на проекта и големият интерес към него доказват, че децата на Бургас имат желание да се развиват в областта на технологиите, а градът ни продължава да създава възможности за това.

Все още има няколко свободни места за групите от 4. и 5. клас, a родителите, които желаят децата им да се включат, могат да получат повече информация на тел: 0887670785 и да подадат заявление на място в ЦПЛР – Бургас или на електронен адрес: info-200257@edu.mon.bg .

Заявление за записване в школата може да изтеглите от тук:

https://www.odk-burgas.com/bg/content/cplr-burgas-s-nov-proekt-za-obuchenie-po-kompyutrni-tehnologii