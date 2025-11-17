Войната в Украйна:

Първи подробности: Украйна и Франция с историческо споразумение (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски и френският президент Еманюел Макрон подписаха „историческо споразумение“ за дългосрочно сътрудничество между двете страни. Зеленски и Макрон са подписали документ, чието точно съдържание все още е неизвестно, но което Зеленски по-рано нарече „историческо“, съобщи Le Figaro. Споразумението е сключено на пистата на авиобазата Вилакубле, допълва още РБК-Украйна.

Подробности

В съобщението се отбелязва, че Украйна ще поръча 100 изтребителя Rafale от Франция. По-рано Reuters съобщи, че Зеленски планира да сключи споразумение с Франция днес, 17 ноември, за доставка на системи за противовъздушна отбрана, военни самолети и ракети. Отбелязва се, че преговорите, относно потенциала на Франция да предостави на Украйна по-голяма военна подкрепа, се водят от няколко седмици.

Миналия месец Макрон обеща да предложи още изтребители Mirage, като първоначално обеща да достави шест, както и нова партида ракети земя-въздух Aster 30, произведени от европейската група MBDA, за батареите за противовъздушна отбрана SAMP/T.

Помощ

От своя страна украинският президент Зеленски заяви по-рано, че Украйна скоро ще получи нови системи за противовъздушна отбрана и бойни самолети от своите съюзници, по-специално Франция.

Преди това, френският президент Еманюел Макрон обяви на 24 октомври 2025 г., след среща на „коалицията на решителните“, че Франция ще предостави на Украйна допълнителни изтребители Mirage и боеприпаси Aster за системите за противовъздушна отбрана SAMP/T.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
изтребители Еманюел Макрон Володимир Зеленски Rafale война Украйна
