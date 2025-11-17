През последните години Великобритания се превърна в основен враг за руската пропаганда. Лондон е обвиняван в широк спектър от конспирации - от атаки срещу руски летища и унищожаването на тръбопровода "Северен поток" до намеса в терористичния акт срещу търговския център "Крокус Сити Хол" край Москва. Тази седмица към списъка беше добавено ново обвинение. Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обвини британското разузнаване, че се е опитало да убеди руски пилот да дезертира на Запад.

Кремъл все по-често насочва обвиненията си към Лондон откакто се опитва да затопли отношенията си със САЩ след връщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Според бившия британски военен аташе в Москва Джон Форман, Русия вече не може директно да критикува САЩ, така че "виновни" се оказаха британците – те станаха удобна цел за обяснение на военните неуспехи и масивните загуби в Украйна, пише The ​​Guardian.

Историческото съперничество между двете страни датира от XIX век, от голямата игра за влияние в Централна Азия. В епохата на СССР Великобритания се смяташе за второстепенен противник след САЩ, но след нахлуването на Русия в Украйна ролята ѝ се промени драстично.

Още: За първи път в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Великобритания се превърна в един от най-активните поддръжници на Киев: Лондон беше първият, който прехвърли оръжия и публично призова за поражение на Русия. Макар бюджетът и възможностите на Великобритания да са много по-малки от тези на САЩ, британците често са били много по-склонни от американските си колеги да поемат рискове и да разширяват границите, когато става въпрос за военна помощ за Украйна и споделяне на разузнавателна информация. "Британците бяха с една крачка напред още от първите дни", заявява източник от украинското разузнаване.

Руската пропаганда основно се съсредоточи върху бившия британски премиер Борис Джонсън, когото обвини, че е саботирал евентуално мирно споразумение през пролетта на 2022 г. в Истанбул - нещо, за което Украйна многократно заяви, че не отговаря на истината.

В официалната руска реторика "англосаксонци" отдавна се е превърнало в образ на врага, стоящ зад всички западни интриги. Тази година руската служба за външно разузнаване (СВР) заяви: "Лондон днес, както и в навечерието на двете световни войни, действа като основен подстрекател на световната война".

Руските телевизионни пропагандисти се състезават да отправят все по-сензационни заплахи: един от рупорите на Кремъл неведнъж е заявявал, че Великобритания може да бъде "потопена под вода" от новото ядрено торпедо на Русия.

Още: Лондон удря руския износ на втечнен природен газ

Но има парадокс - от една страна, Москва твърди, че Лондон е "отслабена колониална сила" и същевременно от друга страна настоява, че това е сила, която движи всички световни конспирации. Русия намали до минимум дипломатическите си контакти с Лондон и предпочита да води диалог с Берлин и Париж.