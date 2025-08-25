Фестивалът "Калата" завладява Бургас от 5 септември

От 5 до 8 септември Бургас ще се превърне в сцена на първото издание на КАЛАТА – Фестивал на комедията и смеха. Посветен на 100 години от рождението на двама от най-обичаните български комедийни актьори - Георги Калоянчев и Георги Парцалев, фестивалът ще събере на едно място театър, кино, цирк и улично изкуство.

Фестивалът ще отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът „Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.

Събитията ще се проведат на открита сцена Охлюва и в Културен дом НХК, с вход свободен за всички посетители. Фестивалът ще бъде открит със зрелищно шествие, което ще тръгне от сградата на Община Бургас и ще премине през центъра на града. В него ще вземат участие акробати, мажоретни състави, танцьори, хора на кокили, мимове, духови оркестри и подвижни музикални хъбове.

Акцент в откриването ще бъде въздушен пърформанс от двама акробати, изпълняван върху фасадата на сградата на Общината. Финалът на шествието ще бъде отбелязан с конкурс за най-смешен костюм на площад „Тройката“, където ще бъде връчена и награда за победителя.

Програмата включва:

Спектакли за деца - на сцена Охлюва;

Филмови прожекции в Културен дом НХК - документални ленти за Калоянчев и Парцалев, съвременно българско кино и култови класики;

Батъли по стендъп и вицове с водещ Даниел Петканов, с парични награди за най-добрите участници;

Вечерни шествия на смеха - от Охлюва до НХК с мажоретки и духова музика;

Специални събития в НХК - прожекция на дигитализираната версия на игралния филм „Бай Ганьо“ на режисьора Иван Ничев, постановката „Хайде да убием Матилда“ с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов, най-доброто от „Пощенска кутия за приказки“ с поклон към Георги Калоянчев.

Специален гост на фестивала ще бъде синът на Георги Калоянчев - актьорът Ивайло Калоянчев.

Щанд с комедийна литература, включващ класически и съвременни автори в жанра хумор и сатира.

КАЛАТА е среща на поколения и жанрове - смях с дълбочина, традиция с новаторство. Входът е свободен, настроението - задължително.

Фестивалът се реализира от Община Бургас в подкрепата на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.