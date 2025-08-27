Войната в Украйна:

Легендите на българския рок с грандиозен концерт в Бургас

27 август 2025, 15:29 часа 340 прочитания 0 коментара
Легендите на българския рок с грандиозен концерт в Бургас

На 1 септември 2025 г., в 20:00 ч., Летният театър в Бургас ще се превърне в арена на истинско рок величие. Финалът на лятото ще бъде белязан от най-мащабното рок събитие на годината – „Група Спринт и легендите на българския рок“, което ще обедини емблематични имена и вечни хитове в една незабравима нощ под звездите. Събитието подкрепя инициативата „За повече българска музика в национален ефир“, както и информационната кампания „Да свирим биологичния си часовник навреме“, насочена към хора с репродуктивни проблеми.

На една сцена ще излязат:

• Група „Спринт“

• Щурците – Валди Тотев

• Сигнал – Христо Ламбрев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

• Импулс – Васил Стоев

• Диана Експрес – Илия Ангелов

• Милена Славова

Музикантите ще пренесат публиката през златните страници на българската рок история с емблематични хитове, мощна енергия и вечни послания.

Сцената ще бъде поверена на харизматичното дуо Галя Георгиева и Атанас Лазаров от „Дует с кауза“, които ще поведат публиката в едно стилно пътешествие през десетилетията на българския рок.

Билети за рок събитието ще откриете в мрежата на Eventim.

Дата: 1 септември 2025 г.

Място: Летен театър, Бургас

Час: 20:00 ч.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Бургас
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес