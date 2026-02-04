"Самсон" и "Далила" е първото събитие на Бургаската опера за годината

Първото събитие на Държавна опера – Бургас за 2026 година е операта „Самсон и Далила“. Почитателите на красивата музика на френския композитор Камий Сен‐Санс ще имат възможност да проследят епичната история на 5 февруари, четвъртък, от 19 часа на сцената на Бургаската опера. Оригиналната сценография, залагаща на минималистичен стил, и компенсаторно пищни костюми, дело на Каталин Арборе (Румъния) задълбочените режисьорски похвати на проф. д-р Александър Текелиев, вещото диригентство на Иван Кожухаров, първокласният артистичен каст и оригиналната тематично подбрана мултимедийна среда обещават спектакълът да се превърне в запомнящо се представление.

Присъстващите ще съпреживеят драмата на юдея, надарен с божествена сила – Самсон, и красивата филистимка, която използва женския си чар, за да го изкуши, измами, предаде и погуби – Далила.

В главните роли на 5 февруари на сцената на Операта влизат утвърдени оперни артисти, които придават на образите психологическа дълбочина и постигат забележително емоционално въздействие: изтъкнатото мецосопрано Даниела Дякова, солистът на Софийската опера и балет и Държавна опера – Бургас – тенорът Костадин Андреев /гост/, баритонът Александър Крунев, басите Делян Славов и Диман Панчев и др.

„Самсон и Далила“ е рядко изпълнявано заглавие в световен мащаб, именно поради изключителната му оркестрова трудност, полифонично звучене на хоровия състав, както и арии и дуети, които са висш пилотаж в оперното изкуство.

Заглавието, което се отличава със сложна партитура, но и изключителна мелодичност, се изпълнява твърде рядко в България и Бургаската опера е една от малкото, които поддържат в репертоара си заглавието.

Сюжетът, базиран на библейските сказания от Стария завет, съдържа не само интригуваща линия на разказната история, но и дълбоки морални дилеми. Драматична линия на динамиката пресъздава противоречивите психологическите състояния на героите.

Впечатляващи са и визуалните ефекти, които се вписват идейно в цялостната концепция на мащабния музикално‐сценичен проект. Ще бъде използван актуалният 3D mapping и мултимедия в залата /дело на Никола Пешев/ – за допълващо сетивно възприятие на посланията, заложени в библейския сюжет. Решетки на затвор, пламъци, визуализация на Храма на Дагон, преплетени змии, олицетворяващи пълзящото и рушащо моралните устои Зло – в чистия му вид, ще бъде постигнат забележителен ефект, в синхрон със завладяващата музика и достолепно представяне на всички артисти и музиканти.

Акцент в оперното заглавие е една от най-красивите мелодии – Арията на Далила (Mon cœur s’ouvre a ta voix) от II действие, която се смята за една от най-въздействащите в оперното изкуство. Хоровият състав с диригент Александър Чепанов, ще бъде внушителен – и като присъствие в ключовите сцени от сюжета, и като прекрасно звучене – и в най-тихите нюанси на динамиката, и в бравурните моменти, спиращи дъха.

Балетният състав ще педстави цялата прелест на двата ключови танца в операта – при омагьосването на Самсон от вещата Далила, и прочутата вакханалия, която е емоционално-смислов акцент на представлението.

Внушителни – и като музикална сложност, и като визуализация на сюжета, и като пищност, са и масовите хорови и балетни сцени, пресъздадени чрез майсторската хореография на Галина Калчева. Диригент на хоровия състав е Александър Чепанов, репетитор на балетния състав – Марина Змеева-Маркова. Концертмайстор е Христо Белчев, помощник-режисьори: Лина Пеева и Петър Тихолов. Произведението се изпълнява в оригинал – на френски език, със субтитри на български език, дело на Сребрина Славова.

Второто събитие на Бургаската опера за месеца е предназначено за детската аудитория – на 7 февруари от 11 часа в залата на Операта е спектакълът на детската опера от Александър Йосифов по режисура на проф. д-р Алекснадър Текелиев „Макс и Мориц“.

Билети за „Самсон и Далила“ – на касата на Операта, каса "Часовника" , както и в мрежите на Grabo и Eventim.