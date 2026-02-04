Любопитно:

04 февруари 2026, 18:07 часа 193 прочитания 0 коментара
Наредба в Северна Македония - без българско знаме при гроба на Гоце Делчев (ВИДЕО)

Да не се допуска българско знаме при гроба на Гоце Делчев. Такава наредба изглежда са имали хората, които отговарят за реда в района на църквата "Свети Спас". Това става ясно от видео на Фондация "Македония" във "Фейсбук". "Такава е наредбата и готово", казва във видеото човек към български гражданин, който иска да се снима с българския флаг на гроба на революционера по повод 154-ата годишнина от рождението му. 

Въпросният човек дори придърпва българския трибагреник и призовава българските граждани да се отдръпнат с флага. 

Българските граждани все пак са успели да разпънат националния флаг  на паметника на Гоце Делчев, подарен от България в Скопие, става ясно още публикацията на фондацията в социалната мрежа. 

Позицията на Фондация "Македония"

Междувременно от фондацията излязоха с позиция във връзка с отбелязването на 154 години от рождението на Гоце Делчев. Те изразяват дълбокото си възмущение и категорично несъгласие с действията на властите в Скопие.

"Призоваваме институциите в Република Северна Македония да прекратят практиките на избирателно отношение към историческата памет, да гарантират равни права за всички граждани и да осигурят възможност за свободно и достойно почитане на личности от общата ни история.

Паметта за Гоце Делчев не трябва да бъде обект на забрани и политически интерпретации, а израз на уважение към историческата истина и общото ни минало", се посочва още в позицията. ОЩЕ: Македонски министър: Продължаваме делото на Гоце Делчев с наша визия

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Скопие Гоце Делчев българско знаме Република Северна Македония Северна Македония
