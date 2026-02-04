Разпалена вражда: Никол Кидман "надхитрила" Анджелина Джоли

Холивудската сцена е отново разтърсена от драматичен конфликт между две от най-големите актриси на нашето време. Никол Кидман бе избрана за главната роля в предстоящия телевизионен сериал "Scarpetta", въпреки че Анджелина Джоли отдавна се надявала да изиграе този персонаж. Това решение на продуцентите предизвика вълна от слухове за напрежение между двете звезди. А различни медии и таблоидни издания отразиха информацията.

Кидман "открадна" главната роля

Източници на Radar Online, близки до проекта, твърдят, че Джоли е била силно разочарована, описвайки ситуацията като "открадната роля". Въпреки това експерти и вътрешни лица подчертават, че Кидман е успяла да се наложи благодарение на своя бизнес нюх и активна позиция в телевизионната индустрия. През годините тя е доказала, че може не само да играе, но и да продуцира успешни сериали, като "Big Little Lies", "The Undoing" и "Nine Perfect Strangers".

Two A-listers. One role. Decades of tension.



Напрежението между двете актриси не е нова тема в Холивуд. В миналото Джоли е получила роли, за които първоначално е била избрана Кидман, например в "Mr. & Mrs. Smith" (2005 г.), което се смята за начало на тяхната професионална "вражда". Въпреки това, наблюдатели отбелязват, че разликата в подхода им към индустрията - Кидман като стратегически мислеща продуцентка и Джоли като талантлива, но по-отдалечена фигура - е ключов фактор за сегашния избор на студиото.

За феновете на Скарпета това е добра новина: Кидман е известна с дълбоките и емоционално наситени роли, а комбинацията с изключителния актьорски състав обещава силен криминален трилър с психологическа сложност. Междувременно Анджелина Джоли остава една от най-уважаваните звезди в Холивуд, но в този случай Никол Кидман изпревари всички и "надхитри" Джоли, доказвайки, че опитът, стратегията и бизнес уменията са от значение не по-малко от талантa пред камера.

Сериалът, базиран на известната поредица криминални романи на Патриша Корнуел, разказва историята на д-р Кей Скарпета - съдебен патолог, който разкрива сложни убийства, докато се справя със собствените си емоционални демони. В продукцията участват още Джейми Лий Къртис, Боби Канавале, Саймън Бейкър и други, а премиерата е планирана за 11 март 2026 г. по Amazon Prime Video.