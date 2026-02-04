Експерт: Ракът не е една болест, а над 200 различни заболявания

В Световния ден за борба с рака, националният консултант по медицинска онкология проф. д-р Асен Дудов призова за по-силен фокус върху профилактиката и ранната диагностика като ключови оръжия срещу онкологичните заболявания. „Ракът не е една болест, а над 200 различни заболявания. Но когато бъде открит навреме, той много често е напълно лечим“, подчерта проф. Дудов.

По думите му съвременната медицина вече разглежда рака като генетично заболяване, резултат от спонтанни мутации в клетките. „След разчитането на човешкия геном през 2000 г. разбирането за биологията на рака се промени коренно. Това доведе и до развитието на персонализирани терапии, насочени към конкретни биомаркери“, обясни онкологът.

Въпреки модерното лечение, смъртността от рак у нас остава сред най-високите в Европа. Причината, според проф. Дудов, е късното откриване на заболяването. „Една четвърт от случаите у нас се диагностицират в напреднал стадий. Докато в държави със системен скрининг се говори за изкореняване на някои видове рак, ние още не сме започнали“, каза той.

Онкологът подчерта, че скринингът не е профилактика, а национална политика за „пресяване“ на здрави хора в рискови възрастови групи – например при рак на гърдата, маточната шийка, простатата и дебелото черво.

