Кога отменят грипната епидемия в Бургас

Областният щаб взе решение за прекратяване на грипната епидемия на територията на Бургас, след като бе отчетен значителен спад в броя на заболелите. Всички противоепидемични и ограничителни мерки отпадат в последния ден на януари (31, събота), а учениците се връщат в класните стаи за присъствено обучение на 3 февруари, предава БНР.

Данните на Регионалната здравна инспекция показват, че заболяемостта в региона вече е под епидемичните нива, като към 29 януари са регистрирани 220 случая на 10 хиляди души. За сравнение, при обявяването на епидемията стойностите бяха 249 на 10 хиляди, а миналия петък бе достигнат пик от 322 заболели на 10 хиляди население.

Статистиката отчита и рязко намаляване на болните в образователната сфера. Към 21 януари отсъстващите учители бяха 4,46%, а учениците – 19%, докато днес тези проценти са спаднали съответно до 2,23% за преподавателите и 8% за децата. С оглед на тези положителни тенденции, щабът прецени, че ситуацията е овладяна и учебният процес може да бъде възстановен нормално.

