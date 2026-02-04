Прочетете имейлите на Епстийн, все едно сте хакнали профила му

Спорт:

04 февруари 2026, 17:47 часа 187 прочитания 0 коментара
Нов онлайн инструмент, наречен Jmail, променя начина, по който обществеността може да разгледа наскоро публикувания от правосъдното министерство на САЩ архив с имейли на покойния финансист Джефри Епстийн - осъдения сексуален престъпник, който е организирал множество провокативни партита за западния елит. Jmail представя кореспонденцията чрез интерфейс, подобен на този на Gmail. Вместо да принуждава потребителите да ровят в разпръснати PDF файлове, сканирани документи и текстови файлове, Jmail преорганизира публично достъпните имейли на Епстийн в познатия формат на пощенска кутия, което прави материала много по-лесен за търсене, четене и анализ.

Jmail е създаден въз основа на имейли, които вече са били публикувани в съдебни дела и официални разкрития. Проектът не добавя нов материал, а просто преструктурира съществуващите публични записи.

Кой стои зад Jmail?

Инструментът е разработен от Райли Уолц - интернет артист, и Люк Игел - софтуерен инженер и главен изпълнителен директор на компанията за видеоредактиране с изкуствен интелект Kino. Целта им е да премахнат пречките, които затрудняваха проучването на записите на Епстийн от журналисти, изследователи и широката общественост.

Снимка: Getty Images

Интерфейсът много прилича на Gmail на Google, като позволява на потребителите да превъртат разговори, да отварят имейл нишки и да търсят имена или ключови думи. Оптичното разпознаване на символи и преобразуването на текст на базата на изкуствен интелект също са използвани, за да превърнат лошо сканираните документи в четим текст. Това преработване прави хронологията, взаимоотношенията и моделите в досиетата "Епстийн" по-лесни за проследяване, без да се променят основните данни.

Не само мейли, но също снимки и записи на онлайн покупките на Епстийн

Освен Jmail, по-широкият портал Epstein Files организира и други публикувани материали в специални раздели като Jphotos (снимки, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ), JDrive (документи и файлове), JFlights (подробности за полетите на частния самолет на Епстийн), Jamazon (записи на онлайн покупките на Епстийн) и др. Всички тези материали произхождат от публично достъпни документи.

Що се отнася до пощата, отстрани са най-важните контакти, като там се виждат имената на Илон Мъск, Гилейн Максуел, Стив Банън и др.

