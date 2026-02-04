Прочетете имейлите на Епстийн, все едно сте хакнали профила му

Нов онлайн инструмент, наречен Jmail, променя начина, по който обществеността може да разгледа наскоро публикувания от правосъдното министерство на САЩ архив с имейли на покойния финансист Джефри Епстийн - осъдения сексуален престъпник, който е организирал множество провокативни партита за западния елит. Jmail представя кореспонденцията чрез интерфейс, подобен на този на Gmail. Вместо да принуждава потребителите да ровят в разпръснати PDF файлове, сканирани документи и текстови файлове, Jmail преорганизира публично достъпните имейли на Епстийн в познатия формат на пощенска кутия, което прави материала много по-лесен за търсене, четене и анализ.

Jmail е създаден въз основа на имейли, които вече са били публикувани в съдебни дела и официални разкрития. Проектът не добавя нов материал, а просто преструктурира съществуващите публични записи.

Кой стои зад Jmail?

Инструментът е разработен от Райли Уолц - интернет артист, и Люк Игел - софтуерен инженер и главен изпълнителен директор на компанията за видеоредактиране с изкуствен интелект Kino. Целта им е да премахнат пречките, които затрудняваха проучването на записите на Епстийн от журналисти, изследователи и широката общественост.

Снимка: Getty Images

Интерфейсът много прилича на Gmail на Google, като позволява на потребителите да превъртат разговори, да отварят имейл нишки и да търсят имена или ключови думи. Оптичното разпознаване на символи и преобразуването на текст на базата на изкуствен интелект също са използвани, за да превърнат лошо сканираните документи в четим текст. Това преработване прави хронологията, взаимоотношенията и моделите в досиетата "Епстийн" по-лесни за проследяване, без да се променят основните данни.

Не само мейли, но също снимки и записи на онлайн покупките на Епстийн

Освен Jmail, по-широкият портал Epstein Files организира и други публикувани материали в специални раздели като Jphotos (снимки, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ), JDrive (документи и файлове), JFlights (подробности за полетите на частния самолет на Епстийн), Jamazon (записи на онлайн покупките на Епстийн) и др. Всички тези материали произхождат от публично достъпни документи.

Що се отнася до пощата, отстрани са най-важните контакти, като там се виждат имената на Илон Мъск, Гилейн Максуел, Стив Банън и др.

