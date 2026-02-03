Кметът на Бургас и Весела Лечева откриват Европейското първенство по спортна стрелба

Кметът на Бургас Димитър Николов и председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева ще открият официално Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Официалната церемония ще се проведе на 3 февруари от 18:30 часа в „Арена Бургас“. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен. Около 800 участници от близо 40 държави идват в България за европейското, а мащабът на събитието е наистина сериозен, тъй като на него ще бъдат излъчени еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години.

Последвайте ни в Google News Showcase , за да получавате още актуални новини.