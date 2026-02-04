Църковен празник на 5 февруари: НЕ правете това утре, носи лош късмет

Утре, 5 февруари, е празникът на света мъченица Агатия в православния календар. Ето какви са народните знаци, традициите и обичаите, свързани с този църковен празник.

Житие на Св. Агатия

Тя е родена в знатно и богато християнско семейство в град Катания (или Палермо) на остров Сицилия. Възпитана в благочестие, тя се посветила на Христос от младостта си, като дала обет за целомъдрие.

Когато император Деций започнал жестоко преследване на християните (около 250 г.), Агатия била арестувана заради вярата си. Тогавашният управител на Катания, Квинтиан, разпознал красотата ѝ и се опитал да я убеди да се отрече от Христос и да се омъжи за него или да я направи своя наложница. Агатия обаче твърдо отказала.

Квинтиан заповядал да я изпратят в публичен дом, управляван от прословутата блудница Афродизия, надявайки се тя да отклони момичето от пътя. Въпреки това, дори при тези обстоятелства, Агатия останала вярна на вярата си.

След това тя била върната в съда. По време на разпит и мъчения тя смело изповядала християнската си вяра. По заповед на Квинтиан гърдите ѝ били отрязани с нажежени клещи и след това била хвърлена в затвора без храна и помощ. Същата нощ ѝ се явил апостол Петър и изцелил раните ѝ.

Разгневеният управител заповядал Агатия да бъде подложена на още по-жестоки мъчения: била хвърлена върху нажежени въглени. Тя починала от тези мъчения на 5 февруари 251 г.

Според легендата, след смъртта на Агатия, мощно земетресение разтърсило Катания, разрушило двореца на Квинтиан и ужасило последователите му. Владетелят умрял, а християните тайно погребали мъченицата. Година по-късно, по време на изригването на вулкана Етна, жителите на Катания взели плащаницата от гроба ѝ и я изнесли, за да посрещнат затихналата лава. Оттогава Света Агатия се смята за покровителка на пожарите и вулканичните изригвания.

Народни поличби, обичаи и забрани на 5 февруари

Слънчев и мразовит ден вещае, че лятото ще бъде горещо. Ако има много сняг, очаквайте богата реколта.

На този ден е забранено да се танцува, в противен случай ще се сблъскате с проблеми. Не отказвайте да помагате на другите, защото ще останете без помощ, когато имате нужда от нея. Света Агатия се смята за покровителка на добитъка, особено на кравите. Затова е забранено да се обиждат животните.

На този ден се е печела пита, символизираща щастие и просперитет в семейството. Всеки член на семейството трябва да опита от нея.

