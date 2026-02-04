Трагична смърт в семейството на Мик Джагър

Трагични новини за семейството на Мик Джагър дойдоха от британските медии, след като в морето е било открито тяло на мъж. Според органите на реда това е Александър Кий, който е дългогодишният партньор на внучката на Мик Джагър. В края на миналата седмицад полицията на Девон и Корнуол в Обединеното кралство публикува информация в рамките на издирването на 37-годишния Александър Кий, който има две деца с внучката на фронтмена наThe Rolling Stones Асиси Джаксън.

Подробности

Снимка: Getty Images

"Полицаите, търсещи изчезналия мъж от Боскасъл, са открили тялото на мъж в Бъд", се казва в съобщението, публикувано във Facebook. "Полицаите и бреговата охрана бяха извикани около 18:30 ч. вчера, 31 януари, след като в морето в Бъд беше открито тялото на мъж. За съжаление, той беше починал." Полицейското управление продължава: "Официалната идентификация все още не е извършена, но полицаите смятат, че лицето е 37-годишният Александър Кий, който е обявен за изчезнал на 24 януари."

Смъртта "не се разглежда като подозрителна", според полицията, която отбелязва, че ще бъде извършена аутопсия. Семейството на г-н Кий благодари на полицията и бреговата охрана за усилията им, както и на всички, които са помогнали в издирването му. Те помолиха да се зачита правото им на личен живот в този труден момент", заключи полицията, цитирана от "Page Six".