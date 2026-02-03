Спорт:

ВАС отмени поскъпването на паркирането в синя зона

03 февруари 2026, 12:28 часа 303 прочитания 0 коментара
В дело, образувано по жалба жител на общината и ползвател на услугата по платено паркиране, ВАС отмени увеличението на цените за паркиране в синята зона на Бургас.

Решението на ВАС е окончателно.

По-високите цени бяха приети с решение на Общинския съвет в Бургас през февруари 2025 г и по силата им стойностите, които граждани и гости на Бургас трябваше да плащат за синя и зелена зона са еднакви, с включен ДДС в тях.

Процесуални нарушения и липса на анализ

В мотивите си съдът пише, че при приемането на измененията в наредбата е допуснато съществено процесуално нарушение – липсват конкретни мотиви за очакваните резултати, включително финансовите, каквото се изисква по Закон за нормативните актове.

Източник: Община Бургас

Съдът е на мнение, че тъй като увеличението има пряко финансово отражение върху гражданите и организациите, е следвало да има анализ на приходи и разходи при старите цени и очаквания ефект след повишението, но какъвто не е представен, предаде БГНЕС.

Също така съдът приема и материална незаконосъобразност, свързана с включването на 20% ДДС в цените за услугите по паркиране в определените зони.

Държавните и местните органи не са данъчно задължени лица за дейности, които извършват в качеството си на орган на власт, освен при изрично посочени изключения или при значително нарушаване на конкуренцията.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
ВАС Бургас Паркиране Синя зона
