Войната в Украйна:

Стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие

04 септември 2025, 10:06 часа 226 прочитания 0 коментара
Стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие

Министерството на туризма стартира „ДългоЛятие“ – първата инициатива, която цели да удължи туристическия сезон на Южното Черноморие и да покаже, че регионът има какво да предложи и извън традиционните летни месеци. Кампанията представя Южното Черноморие като дестинация, която съчетава морска почивка с музеи, културни и исторически обекти, дегустации на местни вина и продукти, СПА уикенди и фестивали. Богатствата на региона са достъпни и през септември и октомври, когато условията за пътувания и преживявания са не по-малко благоприятни.

Инициативата е в резултат на доброто взаимодействие на държавата с местната власт. Преди месец на среща, в която участваха министърът на туризма, областният управител на област Бургас и кметовете на черноморските общини всички участници се обединиха и начертаха заедно стратегия за реклама на туризма в региона под един общ туристически продукт.

Рамките на кампанията

В рамките на кампанията акцентът е поставен върху популяризирането на предимствата на Южното Черноморие – удобните и кратки разстояния между курортите, възможността туристите да нощуват в един град и същевременно лесно да се придвижват до съседен за ново изживяване. Фокусът е върху богатата програма от събития през септември и октомври, които се превръщат в притегателна сила за български и чуждестранни гости.

„С кампанията показваме, че нашето море предлага много повече от класическа лятна почивка – то може да бъде преживяване, което продължава през всички сезони. Това, от своя страна допринася за стимулиране на заетостта в региона и развитие на местния туристически бизнес“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош. Той подчерта, че успешното развитие на кампанията е възможно благодарение на партньорството с местните власти и бизнеса, които вече работят за това туристите да намерят разнообразие от услуги и прояви, дори след традиционния летен пик.

Областният управител на Бургас отбеляза, че именно месец септември е времето, когато регионът разкрива истинския си потенциал, а това усещане трябва да достигне до повече хора. „На южния бряг „ДългоЛятие“ е факт. Благодаря на Министерството на туризма, че чу гласа на кметовете и реализира общата идея да разкажем за това. Кампанията изпраща още по-силно послание – едно цяло сме!“, подчерта Владимир Крумов.

С инициативата „ДългоЛятие“ Министерството на туризма потвърждава намерението си да надгражда туристическия продукт на България, като насочва вниманието към устойчиви модели на развитие и превръща Южното Черноморие в дестинация за култура, природа и събития през цялата година. Кампанията е част от усилията на Министерството за удължаване на сезона, стимулиране на регионалното развитие и популяризиране на България като привлекателна дестинация за пътувания през всички сезони.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
министерство на туризма община Бургас
Още от Бургас
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес