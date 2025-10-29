Търговската гимназия в Бургас ще проведе традиционното си факел шествие на 1 ноември

поведе мащабно факелно шествие, посветено на Деня на будителите – 1 ноември. Традиционното събитие стартира днес в 17.30 часа от площад „Тройката“, ще премине през ул. „Александровска“ до пл. „Атанас Сиреков“, където ученици от гимназията ще изнесат рецитал, посветен на народните будители.

В шествието ще вземат участие над 800 ученици от 10 бургаски училища, сред които са Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“, ПГЕЕ „Костантин Фотинов, СУ „Кирил и Методий“, ОУ „Любен Каравелов“, ПГЧЕ „Васил Левски“, НЕГ „Гьоте“ и други, както и редица общественици и жители на Бургас.

Тази година Търговската гимназия навърши 120 години от основаването си.