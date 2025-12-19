От АЕЦ "Козлодуй" потвърдиха за технически проблем с шести блок, предстои спирането му

Планира се на 22 декември шести блок на АЕЦ „Козлодуй” да бъде спрян заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство, съобщиха от централата.

Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.

Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда. След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график, уверяват от АЕЦ „Козлодуй“.

Потвърждение на по-ранна информация

Съобщението идва, след като по-рано днес от Actualno.com отправихме въпроси относно аварията, за която пръв съобщи д-р Петър Кърджилов, член на управителния борд на Nuclear Transparency Watch. По негови данни, в Блок 6 на АЕЦ Козлодуй отново е възникнал проблем – пак се е скъсала мембрана на сепаратор-паропрегревател. Кърджилов е познат и като пиар на Десислава Иванчева в самия край на периода, в който беше кметица на район "Младост", точно преди да започне дългата правосъдна сага с нея – Още: "Разбирам, че това е политически пиар": Десислава Иванчева пред Actualno за освобождаването си (ВИДЕО)

Според д-р Кърджилов, в нощта на 18 декември, веднага щом натоварването на Блок 6 е стигнало 99,8%, се е спукала мембрана, съседна на тази, заради която имаше спиране и спешен ремонт само преди няколко дни. Действително и сега мощността на 6-ти блок е по-ниска от тази на 5-ти, но не може да се каже, че това е сигурен признак за проблем. "Според информацията от днес от вътрешни източници, ръководството е взело решение да се поддържа мощността на Блок 6 до 29 декември, като се работи по нова подмяна на оборудването на паропрегревателя", казва обаче Кърджилов, който при предишната авария посочи и коя компания е отговорна за поставяне и поддръжка на мембраните - ОЩЕ: Заради технически проблем: Отново спира работа шести блок на АЕЦ „Козлодуй“