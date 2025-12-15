Закупуването на нов концертен роял за младите музикалнти таланти обединява Бургас

През януари в Бургас ще се проведе ново културно събитие, което надгражда кауза получила широка обществена подкрепа - закупуването на концертен роял за Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, съобщиха организаторите.

Фондация „Солинария“ и НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас организират благотворителен концерт „Нов роял за талантите на Бургас“, който ще се състои на 16 януари 2026 г. от 19:00 часа в зала „Тончо Русев“ на НХК. Това събитие е поредното посветено на голямата цел - осигуряване на средства за закупуване на концертен роял от професионален клас, каквото училището към момента не притежава.

На сцената ще излезе оркестър, съставен от бивши и настоящи възпитаници на НУМСИ – музиканти с утвърдени кариери, които носят авторитет на училището далеч извън пределите на Бургас и България.

Публиката ще чуе специално приготвена програма, включваща Рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров, Концерт № 1 за пиано и оркестър от Дмитрий Шостакович със солисти Венета Нейнска и Ян Дунев, както и Симфония № 9 „Из новия свят“ от Антонин Дворжак.

Концертът ще бъде под диригентството на Калина Василева, а концертмайстор ще бъде цигуларката Грета Мутлу, която пристига специално от Лондон за участието си в проекта.

Всички музиканти се включват напълно безвъзмездно, водени от професионалното разбиране, че качественото образование не изисква само преподаватели и ученици, но и адекватна инструментална база.

Дарителската кампания за закупуване на концертен роял е инициирана от фондация „Солинария“, към която се присъединява и София Арт Институт.

Концертният роял е фундаментален инструмент в музикалното образование. Той определя възможността за развитие на звуков контрол, динамика, артикулация и ансамблово мислене.

„Без роял от висок клас младите пианисти и инструменталисти работят в условия на компромис, които ги поставят в неравностойно положение спрямо техните връстници от други музикални центрове в страната”, казват специалисти.

Наличието на професионален концертен роял ще позволи не само пълноценно обучение, но и реална подготовка за конкурси, фестивали и кандидатстване в престижни академии. Той ще бъде използван и за създаване на качествени аудио и видеозаписи, неизбежна част от целия необходим музикален път.

Ползите от подобна инвестиция далеч надхвърлят рамките на училището и ще служи десетилетия. Концертният роял ще бъде ресурс за целия културен живот на Бургас – за концерти, майсторски класове, гостуващи солисти и преподаватели, които работят при ясно определение на професионалните стандарти.

По този начин Бургас ще направи още една крачка към утвърждаването си като притегателен център за музикално и художествено образование.

Дарителската кампания ще бъде активна до набиране на необходимата сума и ще се реализира чрез продажбата на билети за благотворителен концерт на 16 януари, както и чрез дарения в Платформата.бг.

Всички средства ще постъпват по специално откритата целева сметка и ще се използват единствено за закупуване на концертния роял.

В последните месеци се проведоха три събития, които подкрепиха благородната инициатива и кампанията върви много добре.

„Всеки дарител – независимо от размера на неговия принос, ще бъде част от кауза, която ще остави траен отпечатък в културната история на Бургас и ще подкрепи поколения млади музиканти по пътя им към професионално израстване“, подчертаха от фондация „Солинария“.