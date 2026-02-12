Екранното време расте през зимата. И това не е задължително лошо

През зимата прекарваме повече време вкъщи. Студът навън, късите дни и дългите вечери ни карат да се свием под одеялото с телефон в ръка. Гледаме сериали, работим от дивана, записваме видео бележки за колегите. И точно тогава забелязваме неща, които преди не са ни пречили. Батерията пада по-бързо. Екранът изглежда по-малък. Видеото излиза неясно, защото светлината не е достатъчна.

Зимата не създава нови нужди, но прави съществуващите по-видими. И точно затова през февруари А1 предлага избрани смартфони с 0% лихва на лизинг – за хората, които осъзнават, че устройството, което използват всеки ден, вече не отговаря на начина, по който живеят, и на техните нужди.

Когато всичко минава през екрана

През зимата телефонът често се превръща в основен работен инструмент – проверяваш имейли, отговаряш на съобщения, провеждаш видео разговори, редактираш документи или просто преглеждаш информация, докато си на дивана. Samsung Galaxy S25 FE е подходящ избор именно за подобно използване. Големият 6,7-инчов FHD+ дисплей с до 120 Hz прави четенето и работата с текст по-удобни, а превключването между приложения – по-плавно. Интелигентните функции на Galaxy AI реално спестяват време в ежедневието. Телефонът може да обобщава дълги текстове, да помага при писане и редакция на съобщения и имейли и да улеснява търсенето на информация директно от екрана. За видео разговори и запис Audio Eraser е практичен помощник – премахва фоновия шум, така че гласът ти да остане ясен дори ако на заден план има миялна машина, телевизор или разговор в друга стая. В допълнение, батерията от 4900 mAh е създадена да издържи цял ден използване.

Когато гледаш, работиш и не искаш да мислиш за батерията

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G е ориентиран към продължително използване – точно това, което зимата изисква. С 6500 mAh батерия, оптимизирана и за работа при ниски температури до -20°C, телефонът издържа дълги часове стрийминг, работа и мултитаскинг. А когато все пак се наложи зареждане, 100W HyperCharge зарежда батерията до 100% за около 40 минути – достатъчно бързо, за да не прекъсваш вечерта си. Големият дисплей осигурява комфорт при гледане на сериали и работа с няколко приложения, а здравата конструкция – SGS-сертифицирана устойчивост на падане от 2,5 м, IP66/IP68 защита от прах и вода и стъкло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 – прави устройството подходящо и за по-предизвикателни дни. Камерата с 200 MP сензор и OIS улавя детайлни кадри дори при по-слаба светлина, а AI инструментите за обработка, като подобряване на изображението и премахване на отражения – са изключително полезни в ежедневието.

Когато телефонът е в ръцете на цялото семейство

Вкъщи телефонът рядко е само личен. Детето иска да снима котката, устройството се изплъзва от дивана, някой го взима с мокри ръце. HONOR Magic8 Lite 5G чудесен избор при такива ситуации. Моделът е сертифициран за устойчивост на изпускане до 2,5 м, което означава, че можеш да го дадеш на детето да снима, без постоянно притеснение дали ще го изпусне. IP68/IP69K защитата от вода и IP6X защитата от прах го правят подходящ за ежедневието у дома – от разлята вода до прашни повърхности и неочаквани инциденти. Голямата 7500 mAh батерия осигурява до 3 дни работа, така че телефонът спокойно издържа споделено ползване от цялото семейство без постоянно търсене на зарядно. Камерата с 108 MP и OIS улавя ясни кадри дори когато обектът не стои на едно място – например котката, която не иска да позира. AI инструментите пък улесняват бързата обработка: можеш да премахнеш случайни хора от кадъра, да коригираш мигане, да махнеш отблясъци от прозорец или просто да изрежеш снимката така, че да остане само най-важното.

През зимата телефонът е всичко в едно – инструмент за работа, забавление и връзка със света. Когато не се справя, го усещаш веднага. С кампанията на смартфони с 0% лихва на лизинг от А1 можеш да избереш устройство, което отговаря на начина ти на живот – без излишно оскъпяване и без компромис с възможностите.