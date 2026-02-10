СофтУниада ТИЙНС 2026: Врата към дигиталните умения и креативността на младите таланти

Частна гимназия за дигитални науки СофтУни БУДИТЕЛ с радост обявява откриването на СофтУниада ТИЙНС 2026 - национално ученическо състезание, което ще се проведе на 14 и 15 март 2026 г. в База Младост на СофтУни БУДИТЕЛ (бул. Александър Малинов № 78, София). Тази година надпреварата разширява обхвата си и кани ученици от 3. до 7. клас да демонстрират своите умения в областта на дигиталните науки, творчеството и езиковата компетентност.

За събитието

СофтУниада ТИЙНС 2026 предлага на младите таланти уникална платформа за изява, развитие и реализация. Състезанието е отворено за ученици от две възрастови групи:

● 3.–4. клас – категория „Рисуване“

● 5.–7. клас – категории:



○ Програмиране и Scratch

○ Предприемачество

○ Дизайн

○ Английски език

Участниците имат възможност да създадат оригинални проекти, които отразяват тяхната креативност, технологична мисъл и лидерски умения.

Регистрация и срокове

Желаещите да се включат могат да подадат своите проекти и да се регистрират чрез онлайн формуляра на официалната страница на СофтУниада ТИЙНС 2026 до 03 март 2026 г. включително.



Проектите ще бъдат оценявани от специално жури с експерти от различни области, преподаватели и млади лидери, които ще определят най-добрите иновативни идеи и проекти.

Представяне на проекти и награди

Участниците ще презентират и защитят своите проекти лично пред журито в дните на събитието, а финалните победители ще бъдат обявени на 15 март 2026 г. Отличените ученици ще получат атрактивни награди, част от които са осигурени в партньорство със Shelly Group България – първият български борсов еднорог.

В категория „Scratch и програмиране“ класираният на първо място ще спечели лаптоп, в категория „Предприемачество“ – смартфон, в категория „Дизайн“ – таблет, а победителят в категория „Английски език“ ще получи смарт часовник.

За всички тези категории наградата за второ място е wireless mouse pad, а за трето място - семеен ваучер за посещение на планетариум.

В категория „Рисуване“ (за ученици от III и IV клас) класираните на първо, второ и трето място ще получат комплект награди - раница и топка, като признание за тяхната креативност и художествени умения.

Освен предметните награди, класираните на първо, второ и трето място ученици във всички категории ще получат допълнителни точки към критериите за стипендия, покриваща таксата за обучение в СофтУни БУДИТЕЛ.

За СофтУни БУДИТЕЛ

СофтУни БУДИТЕЛ е частна гимназия, която комбинира образование в дигиталните науки с практически умения за бъдещето - от програмиране и дизайн до предприемачество и езикови компетенции. С акцент върху иновациите и творческото мислене, училището цели да подготви учениците за успешна реализация в динамичния свят на технологиите и дигиталните индустрии.