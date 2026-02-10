Спорт:

ChatGPT започва да показва реклами

10 февруари 2026, 16:43 часа 201 прочитания 0 коментара
OpenAI започна тестове с реклами в ChatGPT в САЩ - ход, който бележи сериозна промяна за най-популярния чатбот с изкуствен интелект в света. От пускането си през 2022 г. платформата функционираше почти изцяло без реклами, а сега компанията прави първи опит да въведе рекламно съдържание.

Кои потребители ще виждат реклами?

В рамките на тестовия период рекламите ще се показват само на влезли в профила си потребители в САЩ, които използват безплатната версия на ChatGPT, както и новия абонаментен план Go. Планът Go беше представен в средата на януари и струва 8 долара (около 6,70 евро) месечно.Още: Десетки сайтове като X, Spotify, ChatGPT, Amazon спряха да работят

Потребителите на по-високите платени нива - Plus, Pro, Business, Enterprise и Education - няма да виждат реклами, уверяват от OpenAI.

От компанията подчертават, че тестът има изцяло изследователска цел. "Фокусът ни в този тест е ученето. Обръщаме голямо внимание на обратната връзка, за да сме сигурни, че рекламите са полезни и се вписват естествено в изживяването с ChatGPT, преди да пристъпим към разширяване", се казва в публикация в корпоративния блог. По показаните примери рекламите ще изглеждат като банер съобщения.

Ще влияят ли рекламите на отговорите?

OpenAI категорично отрича рекламното съдържание да има каквото и да е влияние върху отговорите на ChatGPT. В отделна публикация компанията се опита да разсее опасенията на потребителите, като заяви, че рекламите няма да променят генерираните отговори и че разговорите остават поверителни. Още: След трагичен случай в САЩ: OpenAI въвежда родителски контрол в ChatGPT

"Рекламите не влияят на отговорите, които ChatGPT ви дава, и ние пазим разговорите ви с ChatGPT недостъпни за рекламодатели. Целта ни е рекламите да подпомагат по-широкия достъп до по-мощни функции, като същевременно запазим доверието, което хората ни гласуват за важни и лични задачи", посочват от компанията.

Рекламите ще бъдат ясно обозначени като спонсорирани и визуално отделени от органичните отговори на чатбота.

Как ще се персонализират рекламите?

По време на тестовете рекламите се подбират на база темите на разговорите, предишни чатове и минали взаимодействия с реклами. Така например потребител, който търси рецепти, може да види реклами за доставки на храна или готови кулинарни комплекти. Още: ChatGPT ще разпознава тийнейджърите, за да внимава с тях

От OpenAI уточняват, че рекламодателите няма да имат достъп до индивидуални потребителски данни. Те ще получават само обобщена статистика, като брой показвания и кликвания.

Потребителите ще могат да виждат историята на рекламните си взаимодействия, да я изчистват по всяко време, да скриват реклами, да дават обратна връзка, да проверяват защо им е показана дадена реклама и да управляват настройките за персонализация.

Критики

Новината за въвеждането на реклами, оповестена за първи път миналия месец, предизвика критики и подигравателни реакции, включително по време на излъчванията на Super Bowl.

Конкурентната компания Anthropic, която стои зад AI асистента Claude, пусна серия реклами, осмиващи идеята за вградени реклами в отговорите на изкуствен интелект. В един от клиповете мъж, търсещ съвет как да подобри комуникацията с майка си, бива насочен към "сайт за зрели запознанства", ако не успее да оправи отношенията си. Още: Третата фаза на изкуствения интелект е тук. Ето как "агентите" могат да ни повлияят

Всяка реклама завършва със слогана "Ads are coming to AI. But not to Claude". Макар ChatGPT да не е споменат директно, внушението е ясно.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман реагира остро, като определи кампанията като "нечестна" и нарече Anthropic "авторитарна компания".

Тестовият период с реклами показва, че OpenAI търси нови източници на приходи, но същевременно се опитва да запази доверието на потребителите - баланс, който тепърва ще бъде подложен на сериозно изпитание.

Ивайло Анев
