С модерна инфраструктура и международни клиенти Vivacom влезе в световния топ 3 на сателитните оператори

Комбинацията от модерна сателитна инфраструктура, международни клиенти и устойчив приходен ръст изведе Vivacom в топ 3 в класацията на Световната телепорт асоциация (WTA) за най-бързоразвиващи се оператори за бизнес услуги. Vivacom, част от United Group, затвърждава позициите си сред водещите глобални доставчици на сателитни решения за бизнес клиенти, като класирането за 2025 г. е базирано на отчетения ръст в приходите от услуги за бизнес сегмента.

„За нас е изключително признание да бъдем сред първите три най-бързоразвиващи се оператори в този бизнес в света на база ръст в приходите от услуги за бизнес клиенти. Това е доказателство, че стратегията ни за предоставяне на услуги с изключително висока надеждност и сигурност, инвестиции в инфраструктура и грижа за клиентите, подкрепени от професионализма на екипа, е правилната формула за успешен бизнес, признат на световно ниво“, каза Владимир Рангелов, Директор Броудкаст услуги в компанията.

Международното признание идва в контекст на сериозна трансформация на пазара на сателитни услуги. Рангелов отбелязва, че през последните години навлизането на нискоорбитални сателитни мрежи като Starlink промени модела на свързаност, като направи високоскоростния интернет достъпен в големи части от света. Паралелно с това медийният пазар преминава и към все по-широко използване на интернет базирани решения за пренос и разпространение на телевизионно съдържание.

„Въпреки тези предизвикателства, благодарение на добра стратегия, много добро познаване на пазара, отличен клиентски съпорт, гъвкави индивидуални решения за всеки клиент, сме една от много малкото компании в света, които отчитат увеличение на приходите в този бизнес“, отбелязва Владимир Рангелов.

Сред клиентите на сателитните услуги на Vivacom са международни компании като Disney, Eutelsat, France Media Monde, National Geographic Channel, Viasat, Endurosat, както и много други сателитни оператори, системни интегратори и бизнес клиенти.

В момента Vivacom притежава три наземни станции за сателитни услуги в България – станция „Плана“, край село Плана, и два обекта за комуникация със сателити на ниска орбита до Стара Загора и Добрич. В процес на изграждане са още две наземни станции до края на годината – за различни международни проекти за връзка със сателити на ниска орбита. През станция „Плана“, едно от най-модерните и големи съоръжения за спътникови комуникации в региона, с най-високия сертификат Tier 4, се излъчват над 700 ТВ и радио канала към Европа, Африка и Азия, предоставят се и множество наземни услуги на сателитни оператори, системни интегратори и бизнес клиенти.