Сгъваемият HUAWEI Mate X7 дебютира в Yettel в комплект със смартчасовник

Най-новият сгъваем смартфон на Huawei – Mate X7 вече е в Yettel, като надгражда утвърдената серия Mate с още по-фин дизайн, подобрена издръжливост и впечатляващи фотографски възможности. Телефонът е създаден за потребители, които търсят премиум изживяване на голям екран, без компромис с производителността, надеждността и визуалното качество. Моделът се предлага в два цвята – червено (Nebula Red) и класическо черно, с елегантно покритие от еко кожа.

Всички, които изберат да закупят устройството от Yettel до 1 март 2026 г., ще го получат в комплект със смартчасовник HUAWEI Watch Fit 4 Pro и 12 месеца защита на дисплея HUAWEI Care+.

Както всички мобилни устройства, предлагани от Yettel, и HUAWEI Mate X7 ползва предимствата на „Смартфон вселена“ – пакет от услуги с добавена стойност, който осигурява спокойствие и грижа през целия период на използване на устройството. Той включва удължена 3-годишна гаранция, възможност за сключване на застраховка с безплатна първа вноска, достъп до собствен сервиз на оператора с осигурено заместващо устройство, както и допълнителни решения за защита и поддръжка.

HUAWEI Mate X7 е създаден за динамичното ежедневие – работа, пътуване, снимки, видеоразговори и забавление в движение. Сгъваемият дизайн позволява устройството да е компактно в джоба и едновременно с това да предлага голям екран, когато има нужда от повече пространство за четене, гледане на видео или мултитаскинг.

Моделът е разработен с акцент върху устойчивостта. Ултраиздръжливото покритие Kunlun Crystal Armor Glass и рамката от авиационен алуминий осигуряват спокойствие дори в ситуации на интензивно ползване и по-висок риск от неволни удари.

Дисплеят - HUAWEI X-True™ - е друг силен плюс за потребителя. Външният 6,49-инчов екран с пикова яркост от 3000 нита и вътрешният 8-инчов сгъваем екран с 2500 нита осигуряват много добра видимост дори при силна светлина, богати цветове и отличен контраст. Това означава по-комфортно ползване навън, по-приятно видео изживяване и по-лесно четене на съдържание.

Фотографските възможности на HUAWEI Mate X7 са сред ключовите предимства на устройството. Основната камера е оборудвана с 1/1.28-инчов RYYB сензор и Ultra Lighting HDR технология, които осигуряват висока цветова точност и реалистично възпроизвеждане на детайлите дори при слабо осветление, като улавят до 31% повече светлина. Telephoto Macro камерата позволява заснемане както на детайлни близки кадри, така и на отдалечени обекти с яснота и дълбочина. Поддръжката на 4K HDR видеозаснемане с широк динамичен диапазон осигурява балансирани кадри при различни светлинни условия.

Сгъваемият формат прави снимането още по-удобно – за селфита със задната камерa, кадриране през външния екран и снимане от стабилен ъгъл без допълнителни аксесоари. AI функцията за групови снимки комбинира най-добрите изражения от няколко кадъра, така че повече хора да изглеждат добре в една обща снимка.

Устройството е оборудвано с батерия с капацитет 5300 mAh и поддържа HUAWEI SuperCharge технология за бързо жично и безжично зареждане. А наличието на обратно безжично зареждане е практично решение за презареждане на друго устройство в движение.

За по-ясни разговори в шумна среда HUAWEI Mate X7 използва двупосочно AI шумопотискане, което намалява околния шум както за говорещия, така и за отсрещната страна. Устройството дава достъп и до богато портфолио от приложения чрез AppGallery.

До 1 март 2026 г. всеки клиент, закупил HUAWEI Mate X7 512GB от Yettel получава като част от комплекта и HUAWEI Watch Fit 4 Pro. Смартчасовникът се отличава с ярък 1,82-инчов AMOLED дисплей, покрит със сапфирен кристал, с пикова яркост от 3000 нита, титаниев корпус и живот на батерията до 10 дни. Сред някои от най-удобните му функции са вграденият ЕКГ сензор, разширен здравен мониторинг, над 100 спортни режима, GPS, 40-метрова водоустойчивост и Bluetooth разговори. Моделът е съвместим както с Android, така и с iOS и се предлага с черна, синя или зелена каишка.